Star Wars: Fanáticos peruanos alistan función especial para albergue de Niños de San Miguel [VIDEO y FOTOS]

La saga intergaláctica más grande de todos los tiempos regresa para el deleite de todos los fanáticos. Star Wars es toda una película de culto en el mundo entero y millones de hinchas esperan por las nuevas aventuras de la joven Rey y el experimentado Luke.



La agrupación Line Force Perú viene preparando una función especial que que busca ayudar a los niños del albergue de Niños ubicados en San Miguel.



Datos de la función de Star Wars: The Last Jedi:



Estreno: Miércoles 13 de Diciembre a las 11:30p.m.

Lugar: Cineplanet Salaverry – Sala 1



Precio de la entrada: s/.38 soles

Parte del monto de la entrada será destinado para ayudar al albergue de Niños de San Miguel.



Política de ventas:



1- Cada entrada incluye el monto adicional que será destinado para la ayuda social al albergue de niños de San Miguel.

2- No hay límite de compra de entradas.

3- El comprador podrá escoger el número de asiento(s) disponible(s) según el plano: https://goo.gl/rNfMj1 se verificara el depósito, los datos del comprador y el asiento seleccionado, en caso tener 1 asiento seleccionado por diferentes usuarios se tendrá en cuenta la hora del depósito, no hay lugar a reembolso.

4- La persona que adquiere las entradas deberá recoger el ticket del cine en el lugar que indicaremos en los siguientes días en nuestro fanpage.

5- Está prohibida la reventa de entradas.

6- Recoger las entradas hasta 1 día antes del estreno.

7- Line Force Perú no se hace responsable por pérdidas o copia del ticket ya que la entera responsabilidad por la confidencialidad del mismo corresponde al comprador.

8- La entrada a la sala del cine será solo con el ticket original entregado por Line Force Perú.



Para más información puedes ingresar al siguiente ENLACE y poder disfrutar de Star Wars: The Last Jedi que se estrena este diciembre.