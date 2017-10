Star Wars: Mira el último tráiler de The Last Jedi [VIDEO y FOTOS]

El último tráiler de Star Wars: The Last Jedi fue estrenado el día de hoy mediante varias plataformas de la franquicia de ficción más grande que se puede encontrar en el planeta. El también conocido Episodio 8 será estrenado en diciembre de este año en todo el mundo.



Hablar de Star Wars es hablar de palabras mayores en el tema de cine de ficción. Fue en mayo de 1977 que el joven director George Lucas apostó dar rienda suelta a su imaginación y crear a los más insólitos personajes del cine.



George Lucas fue todo un adelantado a su época y apostó por invertir todo su dinero en una película que muchos pensaban que sería un fracaso total. Fue tanto el miedo al fracaso que los actores pidieron que sus nombres no aparecieran en la primera película de Star Wars: The New Hope.



La proyección de Star Wars fue todo un éxito y comenzó toda una fiebre por Luke, Han, C3PO y R2D2. George Lucas le dio los derechos de la película a Twentieth Century Fox y solo pidió quedarse con los derechos de mercadería relacionada a la película. Era 1977 y TCF pensó que no habría problema y que los "muñecos" no era importantes. La productora de cine se daría cuenta que la decisión fue equivocada. George Lucas hizo toda una fortuna con las figuras que salieron al mercado de Star Wars.



Hoy se estrenó el nuevo tráiler de Star Wars y trae más de una sorpresa para todos los fanáticos.