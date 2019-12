La noche del último martes se realizó el avant premiere en Perú de la cinta “Star Wars: The Rise of Skywalker” en las instalaciones del Centro Comercial Mall del Sur, ubicado en San Juan de Miraflores. Decenas de fanáticos se dieron cita para poder disfrutar de la aventura final de Rey (Daisy Ridley) y Kylo Ren (Adam Driver).

“Esta es una aventura que marcará historia. Han pasado cerca de 42 años para que ‘Star War’ llegue a su fin. Es emocionante”, manifestó uno de los seguidores de la franquicia galáctica mientras hacía fila para ser uno de los primeros peruanos en ver “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

En el evento estuvieron presentes la “Legión 501” y “Saber Guild Perú” haciendo disfrutar a los fanáticos con sus trajes imperiales y sus habilidades en el manejo del sable láser.

Así se vivió el avant premiere de “Star Wars: The Rise of Skywalker” en Perú. (Foto: Luis Carnero)

“Star Wars: The Rise of Skywalker” cuenta las adversidades que tendrá que enfrentar Rey (Daisy Ridley) en su camino para poder continuar con el legado de los Jedi. Por otra parte, Kylo Ren (Adam Driver) tendrá que afrontar su destino en el lado oscuro y descubrirá grandes secretos.

Como se recuerda, J.J. Abrams, director de la película, manifestó en reciente entrevista que “el objetivo en esta trilogía, y desde luego en esta película, es dar una conclusión épica y emotiva a algo que George Lucas comenzó tan brillantemente hace cuatro décadas”.

Mark Hamill, actor que interpretó a Luke Skywalker en la trilogía original, pidió a los seguidores de “Star Wars” que no hagan spoilers.

“Yo sé que no puedo evitar que escriban sobre la primera función pública de The Rise of Skywalker en redes sociales, pero sí puedo rogarles que por favor, por favor, por favor, eviten todos los spoilers. Gracias a todos por adelantado. #QueLosSecretosLosAcompañen”, publicó la estrella de cine.

La última película de “Star Wars”está protagonizada por: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Ian McDiarmid, Carrie Fisher, Keri Russell, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Dominic Monaghan, Mark Hamill y Matt Smith.

“Star Wars: The Rise of Skywalker” se estrenará en todos los cines del país este 19 de diciembre.