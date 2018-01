Stephanie Orúe: "Mi esposo se quedará en shock por desnudo" en segunda parte de Django

La actriz Stephanie Orúe espera que su esposo, el polaco Adrián Sikorski, con quien se casó en el 2017, supere el shock que le causará ver la escena erótica que realiza con Emanuel Soriano en la película ‘Django, sangre de mi sangre’, que se estrena este jueves.

“De hecho sí, hay pudor (al hacer el desnudo), pero uno va preparada y mentalizada. Además, todo ha sido bien cuidado y mucho más allá del desnudo, lo difícil para mí ha sido sostener el personaje de ‘Marita’, una chica que vive al extremo, con ella no hay medias tintas”, detalló.

¿Tu esposo sabe de este trabajo?, ¿ya lo vio?

A mi esposo lo he preparado. Él me da toda la libertad para decidir y le gusta estar enterado de lo que hago y lo que haré. Espero que después de ver la película, de hecho lo que va a sentir al ver esas escenas, es un shock, así como yo lo sentí cuando vi la escena del baño y dije: ‘wao’... espero que se deje llevar por la historia porque está bien contada.



¿Es tu primer desnudo?

No, ya hice uno antes en ‘La vigilia’.

En tanto, Giovanni Ciccia contó que hay mucha expectativa por ver la película, pues el tráiler pasó el millón de reproducciones.

“Este es un trabajo que soñamos hacer desde la primera versión. Mi personaje mostrará a un Django solitario, endurecido por los años, que piensa en caminar derecho y que trata de recuperar a su familia, sin imaginar que su hijo va por el camino de la delincuencia”, detalló.

Por otro lado, Tatiana Astengo, quien luce un nuevo look, dijo que lo mas difícil de su personaje será no juzgarla.

“Porque es una madre a la que el amor por su hijo la ciega y no ve el daño que le hace. Si yo fuera madre y me pasa algo así lo meto al manicomio o al Ejército”, comentó.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.