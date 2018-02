Todos los fanáticos de 'Star Wars' en el mundo están saltando en un pie. El primer avance de la película en solitario de Han Solo ya es una realidad. 'Solo: A Star Wars Story' no fue trasmitida en el Super Bowl 2018 y lo hizo en su plataforma oficial de YouTube.



Así es, en imágenes se puede apreciar a los protagonista de siempre de 'Star Wars'. El Spin-off de Star Wars' 'es el primero de las muchas películas que Disney viene preparando para la alegría de todos los hinchas de 'Star Wars'.



Como se recuerda, había un creciente rumor que el adelanto de 'Solo: A Star Wars Story' se estrenaría en el Super Bowl 2018 pero no fue así. El avance de la nueva película de 'Star Wars' fue mostrada al público en la cuenta oficial de 'Star Wars' en YouTube.



La polémica. Ya se había anunciado que 'Solo: A Star Wars Story' sería un fracaso total en distintos medios. La polémica desatada por 'The Last Jedi' no fue bueno para la nueva película que se estrena en mayo del 2018. Solo que da esperar por el estreno de la primera película en solitario de Han Solo.

Solo: A Star Wars Story