Esta noche se liberó un nuevo tráiler de la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” durante la transmisión del Super Bowl 2022 en Estados Unidos. El próximo filme de Marvel Studios exhibió nuevas pistas de lo que sucederá con el personaje de Benedict Cumberbatch.

En “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, el Universo Cinematográfico de Marvel se adentra en el Multiverso y amplía sus límites más que nunca. Tras darnos una pequeña inducción del Multiverso con “Spider-Man: No Way Home”, la cinta presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos por la audiencia, atraviesa las peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.





Entre las novedades que deja ver este nuevo tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se encuentra la presencia de la variante ‘Zombie Strange’. Además, se confirma que ‘Scarlet Witch’ (Elizabeth Olsen) atacará a dferentes variantes en el multiverso, lo cual deberá ser combatido por el ‘Hechicero Supremo’.

Cabe señalar que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg, y Rachel McAdams. Asimismo, se prevé la presencia de otros actores invitados que prometen generar más de una sorpresa.

La película está dirigida por Sam Raimi y producida por Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll y Jamie Christopher son los productores ejecutivos. El guion está a cargo de Michael Waldron.

¿Cuándo estrena “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” en cines?

El estreno en cines de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” está fijado para el 6 de mayo de 2022, que será prácticamente un año después de la fecha inicialmente prevista.

