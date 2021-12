Tras el éxito de “Spider-Man: No Way Home”, Marvel Studios ya se prepara para el lanzamiento de la próxima película dentro del UCM: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Así, este miércoles fue liberado de manera oficial el teaser tráiler del filme y también el póster del mismo.

Luego de su participación en el filme del arácnido, Benedict Cumberbatch reaparecerá como Doctor Strange en esta nueva película, en la cual veremos que el caos entre universos continuará.

Por lo demostrado en el tráiler, Doctor Strange deberá seguir lidiando con los problemas provocados por Peter Parker, por lo cual deberá solicitar la ayuda de Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) y de otros personajes.

Sam Raimi (‘Posesión Infernal’, ‘Darkman’) es el cineasta detrás de la secuela de Doctor Strange, ello luego de que Scott Derrickson, director de la primera entrega, abandonase el proyecto por diferencias creativas con Marvel.

Además, cabe señalar que también se ha confirmado la presencia de América Chávez (Xochitl Gómez) y Loki (Tom Hiddleston). Según el avance, Strange deberá enfrentarse a un barón Mordo (Chiwetel Ejiofor) ya inclinado hacia las tinieblas, el aberrante Shuma-Gorath y también a una versión suya maligna.

Revisa el póster oficial de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

¿Cuándo estrena “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”?

Es importante señalar que esta película será el primer estreno de Marvel para el 2022 y está prevista de que llegue a las salas de cine el próximo 6 de mayo.

TE PUEDE INTERESAR