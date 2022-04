Este lunes, Marvel compartió el primer tráiler de ‘Thor: Love and Thunder’, la cuarta entrega de la saga de Thor y que servirá para que Natalie Portman herede el martillo para convertirse en “Mighty Thor”. A continuación, te dejamos el espectacular adelanto de una de las películas más esperadas del UCM este año.

Teaser tráiler de ‘Thor: Love and Thunder’

El teaser tráiler exhibe a un Thor (Chris Hemsworth) en paz, viajando con Los Guardianes de la Galaxia mientras llevan el orden a diferentes lugares. Así, ayuda en el resurgir de Asgard, aunque sin deparar que toda su tranquilidad se verá interrumpida en una lucha de dioses.

Al ritmo del clásico “Sweet Child O’Mine”, la película -dirigida por Taika Waititi- nos muestra a personajes habituales de la saga como Thor o Valquiria (Tessa Thompson). Además, también marcará el retorno de Jane Foster (Natalie Portman), quien será la nueva portadora del Mjölnir para así asumir los poderes de Thor.

Entre las grandes ausencias de este adelanto, llama la atención la no presencia de Loki (Tom Hiddleston) ni un vistazo de Christian Bale como Gorr, el Dios Carnicero y quien asumirá el antagonismo de esta cinta.

¿Cuándo estrena en cines ‘Thor: Love and Thunder’?

El estreno mundial de ‘Thor: Love and Thunder’ está previsto para el viernes 8 de julio, convirtiéndose en el segundo filme del UCM en llegar a las salas de cine este año, después del que se dará con ‘Doctor Strange in the multiverse of madness’.

En nuestro país, se prevé que la llegada de ‘Thor: Love and Thunder’ ocurra un día antes, cuando se renueve la cartelera como habitualmente suceden los jueves.

