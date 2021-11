Mayella Lloclla vive días intensos. Este jueves 11 de noviembre se estrena Un mundo para Julius, basado en la novela de Alfredo Bryce Echenique; y acaba de terminar de grabar La reina del sur 3 con Kate del Castillo. La actriz, que interpreta a Vilma, la nana de Julius en la película, recordó cómo fue el encuentro con el escritor peruano en el set de la película.

“Fue durante las grabaciones. Él sale en una toma y fue toda una fiesta, justo en esa escena estábamos grabando una fiesta infantil. Fue un lujo tener al creador de Julius. Recuerdo mucho su ingreso: estábamos entusiasmados y felices, aplaudiendo, era como una estrella de Hollywood”, comentó.

Mayella Lloclla no tuvo tanto tiempo de departir con Bryce, de preguntarle más sobre Vilma, algo que espera hacer el día de la avant premiere, pues el también autor de No me esperen abril y Dándole pena a la tristeza le confesó que aún no veía la película, pero se encontraba “muy emocionado”.

INTERPRETAR A VILMA DE ‘UN MUNDO PARA JULIUS’

Mayella Lloclla no se amilana ante los proyectos. No lo hizo con La Reina del sur 3 ni personificando a Vilma, la nana de Julius.

“Casi todos hemos leído Un mundo para Julius, así que fue una responsabilidad muy grande. Espero que, todos los que se han imaginado este personaje aquella vez que lo leyeron, llene la esencia y se metan a la historia. Aunque la novela es larga (tiene un poco más de 500 páginas), se enfoca en la historia principal que es la de Julius”, dijo.

¿Crees que Un mundo para Julius es una ventana para entender el Perú?

En estos tiempos tan polarizados han salido todas esas carencias. Las mismas personas hacen esa barrera con sus comentarios de ‘yo soy profesional’ o ‘yo soy del campo’. Sigue habiendo casi todo lo mismo. En el libro y en la película se nota que arrastramos las taras de hace 50 años, que no hemos cambiado nada. Es un claro espejo hacia nosotros. Esta película no te va a cambiar el país, pero esperemos que sea una conversación en la mesa del hogar, con la familia completa.

Un mundo para Julius se estrena el jueves 11 de noviembre en las salas de cine.

