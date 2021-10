Esta semana se estrenó “Venom: Let There Be Carnage” en las salas de cines peruanos, entre ellos Cinemark. Esta es una de las películas más esperadas del último trimestre del año y por ello te contamos los protocolos a seguir si acudes al cine a ver el filme del antihéroe.

Con el fin de prevenir contagios del COVID-19, Cinemark recordó los protocolos que deberás si acudes antes, durante y después de la función.

- Antes de ingresar se medirá la temperatura a los clientes y desinfectará.

- Debes usar doble mascarilla en las áreas comunes, baños, pasillos y salas.

- Debes mantener la distancia de un metro y medio a más. Se pide al público respetar la ubicación de sus butacas.

- La salida, al terminar la función, será de manera ordenada siguiendo las indicaciones del personal.

- Debes seguir en todo momento las indicaciones de sus colaboradores.

OTRAS MEDIDAS SI ACUDES AL CINE

La cadena Cinemark también dio a conocer que estableció horarios más espaciados entre películas para que, durante la salida e ingreso a salas, se eviten los encuentros y aglomeraciones entre clientes.

Asimismo, se reducirá la circulación hacia los baños. Mientras que, los horarios espaciados permitirán invertir más tiempo en la limpieza y desinfección de las salas.

¿DE QUÉ TRATA ‘VENOM 2′?

Esta película se trata de la continuación directa de la cinta que se estrenó en 2018. En ‘Venom: Let There Be Carnage’, el periodista Eddie Brock (Tom Hardy) comienza a investigar la Fundación Vida y también tiene que lidiar con el simbionte Carnage, que tiene como huesped al asesino serial Cletus Kasady (Woody Harrelson).