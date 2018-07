¿Cómo ver películas y series online gratis? No es necesario que tengas una cuenta de Netflix o HB Go . Ahora puedes ver películas online gratis en full HD, en español latino o subtituladas y con buena calidad de sonido con las nuevas plataformas de streaming o el mismo Youtube . Si eres una persona amante del séptimo arte y estás constantemente buscando qué película ver, la red de redes te ofrece muchas alternativas que van más allá de los catálogos tradicionales. Existen muchas opciones para ver películas gratis desde tu PC, tablet, teléfono celular o cualquier otro dispositivo con conexión a Internet.



¿Cuáles son estas páginas donde puedes ver películas y series ONLINE de forma gratuita? Existen muchas y variadas, pero en la siguiente lista te recopilamos las páginas más destacadas, de fácil acceso, libres en gran medida de esa publicidad tan molestosa. Ojo, todos estos sitios son legales. No alientan la piratería por ningún lado, así que no encontrarás películas que aún están en las salas de cine como Avengers: Infinity War, Jurassic World: Fallen Kingdom o Los Increíbles 2.

10 PÁGINAS PARA VER PELÍCULAS Y SERIES ONLINE GRATIS

1. POPCORNFLIX

Popcornflix es un conocido Sitio de streaming que transmite películas independientes y de la distribuidora Screen Media Ventures. Actualmente es uno de los más populares en Estados Unidos, con un catálogo que también incluye series de televisión . ¿Lo malo? Por territorios restringe algunos de sus títulos, aunque puedes eludir estas trabas con un acceso VPN. ¿Lo bueno? Si bien acompaña cada visionado con una publicidad inicial, su acceso es rápido. Ni siquiera te pide registrarte.

2. SNAGFILMS

SnagFilms es un sitio netamente gratuito , con una oferta de más de 5.000 películas independientes y documentales en una plataforma que nada tiene que envidiarle a Netflix . Tampoco necesitas loguearte para disfrutar de su contenido y al menos en su rubro ha sido pionero. Cien por ciento recomendable, por más que incluya avisos antes de la reproducción de las películas.

3. CLASSIC CINEMA ONLINE

Classic Cinema Online es una de las páginas de curaduría de clásicos más populares en Internet. El sitio está dedicado por completo a la distribución de películas de libre acceso , libres de derechos de autor. Por ejemplo, su catálogo de cine mudo es excepcional. ¿Lo mejor de todo? Puedes ver las películas desde YouTube , por lo que navegar es sencillísimo.

4. YOUTUBE

Como la plataforma de videos más grande en la red, YouTube es un soporte para centenares de películas que por el paso de los años se han convertido de dominio público. El truco está solo en saber encontrarlas y seguir los canales adecuados como Cine español clásico y The Paramount Vault, aunque la mejor forma de hallarlas es escribiendo, por ejemplo, “película completa dominio público” en el buscador de la página.

5. MOVIES FOUND ONLINE

Movies Found Online es otra página que rastrea películas compartidas en Internet , de dominio público o con licencias del tipo Creative Commons. Si bien no tiene opción de descarga, como piden muchos de sus seguidores, tiene un catálogo mucho más variado que otras páginas. Eso sí, la publicidad puede ser un problema.

6. VIEWSTER

Además de películas y series, Viewster es una plataforma gratuita que incluye animes y webseries como para ver algo distinto. El servicio de streaming no te pide registrarte, aunque puede restringirte algunos contenidos dependiendo tu ubicación geográfica.

7. OPEN CULTURE

Open Culture tiene uno de los catálogos de contenido de dominio público más amplio en la red y al mismo tiempo, funciona como una página de difusión cultural, así que su utilidad es doble. Asimismo, tiene abierta la posibilidad de descarga de películas , libros, audiolibros y material educativo.

8. INTERNET ARCHIVE

Internet Archive es una biblioteca digital que alberga películas y documentales de dominio público o con licencias de tipo Creative Commons u otras licencias que permiten su distribución gratuita. Solo en material de video tiene más de 1 millón de archivos, desde películas hasta materia de interés noticioso.

9. LEGALMENTE GRATIS

Legalmente Gratis es otra página que reúne y cataloga películas y documentales abiertos al público , sin ningún impedimento legal de por medio. El contenido es gratuito y es reproducido desde YouTube y Vimeo .

10. BIG FIVE GLORIES

Los clásicos nunca pasan de moda y Big Five Glories lo entiende de esta forma. El sitio es una colección de películas clásicas de dominio público , acompañadas de un entorno que puede transportarte a los años del blanco y negro.

Esperamos que esta lista te sea muy útil y puedas disfrutar de una buena película de cine desde la comodidad de tu casa o el lugar donde te encuentres.