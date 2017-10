Wonder Woman: Fanáticos recolectarán firmas para que la Mujer Maravilla sea bixesual [VIDEO y FOTOS]

La primera parte de Wonder Woman fue un éxito de taquilla a nivel mundial. Como se recuerda las películas de DC comics fueron muy criticadas por las personas que ya están totalmente identificadas con la broma fácil que usa Marvel en la gran mayoría de películas ( El Soldado de Invierno sí fue un peliculón)



Volvamos con Wonder Woman y Gal Gadot ♥. Una petición en change.org quiere que La Mujer Maravilla se convierta en un personaje bisexual en la secuela de la exitosa película. La petición ya tiene más de 6 mil personas.



La iniciativa fue lanzada por Gianna Collier-Pitts, una exembajadora estudiantil del grupo estadounidense Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD).



Gianna Collier-Pitts tuvo idea porque en la primera película de Wonder Woman no se tocó el tema de su sexualidad. Como se recuerda, muchos fanáticos de la Mujer Maravilla especulaban que fuera bisexual en los comics.



Desde el papel



El escritor de cómics Greg Rucka, responsable de la nueva serie de Wonder Woman para DC comics, manifestó en su web personal que la superheroína "obviamente" era bisexual.



"Todo lo que pido es que Warner Bros directamente reconozca a Diana Prince por quien es, por quien siempre ha sido (a pesar de su actual interés amoroso), y lo que su personaje podría representar para millones de personas", escribió Collier-Pitts en la presentación de su petición en Internet.



Los números indican que en el 2015 solo 17,5 por ciento de las 126 películas estrenadas tienen personajes LGBT.Además, los personajes masculinos LGBT entre estrenos superaron a las protagonistas femeninas LGBT casi en tres veces, halló la investigación.



También cabe mencionar que ningún representante de Warner Bros se ha manifestado oficialmente sobre el tema.