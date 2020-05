BAJO LA INFLUENCIA. Tras la polémica que se inició con Ximena Moral, este fin de semana fue la influencer Natalia Merino, más conocida como Cinnamon Style, quien se convirtió en tendencia por acusaciones que van desde estafa hasta comportamientos déspotas con sus colegas, otras fashion-bloggers.

Cinnamon Style se volvió tendencia después de que una usuaria en Twitter denunciara que la influencer cometió estafa con unas agendas que promocionaba. La usuaria Dria indicó que la polémica con Natalia Merino se produjo porque ofrecía agendas que tenían un precio de 70 soles. La joven expresa que de por sí el precio ya le parecía excesivo, sin embargo, lo problemático es que las agendas nunca habrían llegado a quienes las compraron.

Para muchos el precio fue exagerado, pero tuvo muchisimaaaas ventas. Y parece que muchas chicas no recibieron su agenda, aquí un ejemplo: pic.twitter.com/9CitIYDVKs — Dria ✨😼 #Cancelada (@driav98) May 23, 2020

La usuaria no se detiene en esta acusación, ella señala que Natalia Merino ha borrado muchos de los comentarios denunciando esta estafa. Además, indica que promociona productos usados como si fueran nuevos. “Eso también pasó con sus zapatos, habían muchos más que fueron eliminados poco a poco. Bueno volvamos a lo primero solo pongo esto para recalcar que ella borra comentarios donde se le contradiga”, escribe Dria en Twitter.

Lo más problemático de la acusación es que Natalia Merino no habría devuelto el dinero que se le pagó por agendas que le compraron. “Bueno volviendo al tema importante y por el cual estamos aquí, una de las chicas que compró la agenda y la cual me comentó que JAMÁS recibió alguna, nunca recibió el dinero de vuelta. Ya pues Naty, no te hagas la loca porque para ti 70 Lucas no son nada pero para los demás, sí”, continúa la misma usuaria en la mencionada red social.

Eso también pasó con sus zapatos, habían muchos más que fueron eliminados poco a poco. Bueno volvamos a lo primero solo pongo esto para recalcar que ella borra comentarios donde se le contradiga.



No estamos criticando los billetes que se gano por las ventas. pic.twitter.com/AkmcbXOzLT — Dria ✨😼 #Cancelada (@driav98) May 23, 2020

Bueno volviendo al tema importante y por el cual estamos aquí, una de las chicas que compró la agenda y la cual me comentó que JAMÁS recibió alguna, nunca recibió el dinero de vuelta. Ya pues Naty, no te hagas la loca porque para ti 70 Lucas no son nada pero para los demás, si. pic.twitter.com/K4FoA0mSdT — Dria ✨😼 #Cancelada (@driav98) May 23, 2020

A la denuncia de la usuaria se suman otras por el comportamiento de Natalia Merino con sus seguidoras. “Siii, a mi me estafo en serio hace ya mas de 2 años, estoy pidiendo el correo de mi hermana con el pago ya que ella hizo el pago porque yo era menor de edad”, menciona otra usuaria de Twitter.

Las usuarias afectadas buscan que Natalia Merino les devuelva el dinero que invirtieron en un producto que nunca llegaron a usar. “El punto de esto es que, Natalia Merino sea consciente de sus acciones, que valore la confianza que sus seguidores le dan y que si se le acabo el stock de su agenda, sea honesta y diga: “gente se acabo, le devolveremos la plata a los que no se les entregó””, escribe la publicista del hilo en Twitter sobre Cinnamon Style.

En esa misma línea, Natalia Merino es acusada de realizar “closet sale”. Es decir, vender el canje de la ropa que las marcas le regalan a un precio excesivo. Hasta el momento, Cinnamon Style no se ha pronunciado en redes sociales, sin embargo, los usuarios esperan una pronta respuesta de la influencer que se hizo conocida por promocionar un libro que se llama “Manual para ser tú misma”.

Asimismo, se le ha acusado de estafar con agendas y vender ropa usada a precios exorbitantes. Una moda llamada "closet sale". Es decir, vender el canje de la ropa que las marcas le regalan e incrementarle unos cuantos varios soles a sus seguidoras. pic.twitter.com/QZ7ldZCaAZ — Fearless (@feeaarleess) May 23, 2020

