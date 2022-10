Cint G luego de lanzar el icónico tema ‘La Pituca’- que su padre Tongo escribió hace cincuenta años- en cumbia pop, vuelve a sorprender al anunciar que abrirá su cuenta en la plataforma para adultos ‘Onlyfans’ y que cobrará a sus suscriptores 50 soles, precio Covid. Ella ha recibido el apoyo de sus padres y su novio es quien le hará las fotografías.

¿Vas a abrir tu cuenta en Onlyfans?

Sí, aquí estoy aventurándome en esta plataforma

No crees que esto pueda interrumpir tu carrera como cantante, pues los suscriptores exigen mucho del personaje, hasta videos pornográficos.

Sí, lo sé pero esto lo veo como un trabajo más. El contenido que presentaré será súper suave, nada fuerte esa es la condición de mi ‘only’. Además, me siento una chica segura ya que tengo una carrera profesional y otra como cantante.

¿Cuándo abres tu cuenta?

En un día sale a la luz el ‘only’.

¿Cuánto cobrarás por la suscripción?

50 soles, precio Covid, pero solo es por apertura, después costará más.

¿Harás fotos temáticas?

Sí, todas serán relacionadas a la música.

¿Qué dicen tus papás, te apoyan?

Ellos me dieron la idea, me dicen que debo sentirme segura porque soy una chica que ha trabajado con su carrera profesional y que es cantante, no soy una improvisada.

Y el novio...

Él me tomará las fotos (ríe).

Super open mind

Tiene que apoyar el emprendimiento.

¿Cuánto tiempo tienes con el novio?

Ya buen tiempo, incluso mi novio también abrirá su ‘only’. Está entrenando para marcar y se vean bien las fotos.

Al final van a hacer como Xoana González y su esposo

No, nunca tanto. Aún estamos empezando solo con fotos bonitas y artísticas.

¿Te harás algún retoquito o aumentar algo para tus fotos?

No, al natural hay público para todos solo voy a entrenar para desarrollar curvas al natural y masa muscular porque ya soy durita

¿Tus hermanos no se han opuesto?

Todos somos adultos, cada uno anda en sus cosas lo más importante es que papá y mamá estén de acuerdo.

¿Estás preparada para los ‘haters’?

Los comentarios negativos de las personas no definen mi valor como persona. Soy una mujer hecha y derecha, respetuosa y con valores. El ‘only’ es un trabajo más, así lo veo. Si hay personas que lo toman a mal es por que es un reflejo de su interior o tienen prejuicios que deberían desterrar; aunque claro una no es monedita de oro para gustarle a todos así que estoy preparada para eso. Igual seguiré adelante sin hacer daño a los demás y poniendo punche a todos mis proyectos.