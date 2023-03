La cantante Cint G, hija de Tongo, anunció el lanzamiento de su disco ‘Latinos’ en el que incluye ‘La pituca’ en homenaje a su padre. Además, contó que su próximo desafío será participar en el Festival de Viña del Mar.

“Estoy superfeliz porque nos vamos de gira a Argentina y por el lanzamiento de mi elepé virtual, que se llama ‘Latinos’, tiene siete canciones compuestas y escritas por mí y una canción tributo a mi padre con ‘La pituca’ chicha pop”, afirmó.

Comentaste que te gusta lograr las cosas por tu propio esfuerzo, pero sin duda ser la hija de Tongo te ha abierto muchas pu ertas.

Sí. Obviamente ser la hija de Tongo me ha abierto muchas puertas, pero antes de ello ya venía trabajando en diferentes actividades, es decir tengo un colchón que me respalda y he recibido un premio en México. De pronto no soy mucho de decirlo a todo el mundo, pero he trabajado en perfil bajo. De cierta forma ser la hija de una persona reconocida, no hay que negarlo, es de mucha ayuda también.

También es una gran responsabilidad.

Definitivamente, es una responsabilidad bien grande, pero también le estoy poniendo mucho esfuerzo.

¿Quieres imponer tu propio estilo?

Definitivamente. Creo que los artistas que hacen pop se asemejan, pero yo estoy tratando de darle un sello único, busco una diferenciación, un valor agregado.

¿Tu próximo reto será participar en Viña del Mar?

Yo tengo bastante fe de que sí vamos a lograr estar en Viña del Mar, esa es una manera de impulsarme para seguir trabajando y esforzándome. Y me presentaré con ‘La Pituca’ en homenaje a mi papá.

Por cierto, ¿cómo va la salud de tu papá?

Es un tema que hemos decidido tomar de manera familiar y cuando haya algo importante o relevante mi madre se hará cargo.

Tú sabes que la carrera de artista es difícil, ¿cuál es el consejo que te ha dado tu papá y tu mamá?

El consejo que siempre me han dado es que sea perseverante porque me van a cerrar muchas puertas, pero, así como se me cierran también se me van a abrir un montón de puertas. Entonces, uno tiene que ser perseverante siempre.

Este viaje a Argentina es el primer paso para tu internacionalización.

Este 11 de abril estamos partiendo para Buenos Aires donde vamos a estar también en muchos programas y el disco salió ayer, pero de manera virtual. El tema que estamos promocionando es ‘Vichayito’ que ya está disponible en YouTube.

