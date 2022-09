La cantante Cint G y su padre Tongo presentaron el videoclip del tema ‘La Pituca’ en versión chicha-pop, que ya cuenta con varios miles de ‘like’ en redes sociales. Los artistas aprovecharon esta oportunidad para contar cómo nació la letra de esta canción que es un ícono de la cumbia y que tiene cincuenta años de creada.

“Grabé esta versión para homenajear a mi papá y dar un nuevo mensaje, pues cuando la canto en inglés digo que a la Pituca no le importa enamorarse de un cumbiambero, porque no piensa en el dinero, piensa en el amor”, dijo Cint G.

En la versión original dice que la Pituca lo quiere mucho.

Pero la historia es otra. Mi papá la grabó así para levantar su autoestima, porque ese momento que vivió no fue así, fue una decepción de amor. Decidí hacer esta nueva versión por un video que subí a TikTok donde canté de manera espontánea ‘La pituca’ y se hizo viral. La gente me pidió que lo grabe, eso fue como hace un mes y medio. La mezcla del inglés con el español en la letra es el toque especial de esta nueva versión chicha-pop. Mi papá también me venía pidiendo que hiciera mi versión del tema, hasta que por fin lo grabé. Y como ya conté, la grabación es un homenaje para mi papá y un regalo que le he querido hacer.

UN AMOR DE JUVENTUD

Tongo, ¿cómo nació ‘La Pituca’?

La canción la grabé hace 50 años. Yo era chibolo, en el colegio estaba enamorado de una chica de barrio que se creía ‘pituca’ y quise sacarla a bailar en la fiesta de rock a la que asistí, pero ella me arrochó y me sentí mal. Ahí nació esta canción a la que le cambié la letra, pues escribí que ella me quería mucho, que para el amor no había barreras y ahora mi hijita Cint G la modernizó con un mensaje de inclusión. Estoy orgulloso de ella y de todos mis hijos, que son profesionales.

¿Y recuerdas cuál era el nombre de esa Pituca que te rompió el corazón?

La verdad, no. Solo me acuerdo del nombre de mi esposa, con quien tengo una bonita relación de años, pues me comprende mucho y ha sido quién ha formado a mis hijos. Todos chicos educados, con talento para la música, solo que son perfil bajo no les gusta salir en la prensa.

