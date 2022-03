QUÉ ROCHE. El médico estético Steve Díaz acudió una vez más al programa ‘América Hoy’ para hablar de las figuras de la farándula que pasan por el quirófano, sin embargo, no se imaginó que le harían pasar vergüenza mostrando su foto del antes y después.

Mientras el cirujano compartía sus impresiones de los ‘retoquitos’ de Sheyla Rojas, Susy Díaz, entre otros, la producción del magazine matutino compartió su fotografía de joven, donde evidentemente luce sin ninguna operación.

Al ver las imágenes, el doctor se puso rojo, pero tomó con un humor el momento. Incluso aprovechó en contar todos los ‘arreglitos’ que se ha hecho.

“¿Es usted, doctor? Guapo ah”, dijo Ethel Pozo mientras que el polémico Edson Dávila no dudó en bromearle preguntando dónde está el niño del retrato.

Sin embargo, fue Brunella Horna quien le preguntó directamente qué se ha hecho en el rostro que lo ha cambiado notoriamente.

“Bueno, doctor a usted que le encanta hablar de los artistas, usted qué se ha hecho” , le dijo desatando las carcajadas de Janet Barboza.

“Voy a decir, me hice el balón gástrico recién el cual bajé 9 kilos, botox y relleno tengo 5 jeringas en la frente, me puse un poco de pómulos y labios. Yo mismo me lo pongo frente al espejo, no confío en ninguna mano”, sostuvo.

