Fiscalía admitió la denuncia de Clara Seminara contra Yuca | FOTOS

La actriz Clara Seminara contó que la 47 Fiscalía Provincial Penal de Lima admitió la denuncia que interpuso al actor Enrique Espejo, ‘Yuca’, a quien acusó de tocamientos indebidos.

“Ya aceptaron mi denuncia y me han citado para dar mi declaración, pero hablaré con mi abogado porque estoy en el extranjero y preguntaré si puedo dar mi descargo por videoconferencia”, manifestó Seminara.

¿Sientes que se está haciendo justicia?

La justicia tarda, pero llega. Me siento tranquila porque el tiempo me da la razón y pone las cosas en su sitio.



¿Has pedido reparación civil?

No. La denuncia no la hice por dinero, pero sí me gustaría que la justicia le imponga un castigo.

Como se recuerda Clara Seminara denunció públicamente al cómico 'Yuca' por supuestamente propasarse con ella, cuando formaba parte del elenco de El Wasap de JB.