La actriz cómica Clara Seminara afirmó que el tiempo le dio la razón, tras conocer la incomodidad que vivió su excompañera ‘La Chuecona’ Fátima Segovia, cuando un muñeco la rozaba durante las grabaciones del programa ‘JB en ATV’. Además, señaló que el imitador Jorge Benavides no es capaz de ponerse de lado de su elenco para solucionar este tipo de hechos.

“El tiempo me dio la razón, era obvio que en algún momento pasaría algo así. No me alegro, pero sí me da mucha pena porque me pongo en el lugar de Fátima, aunque ella me dio la espalda en su momento, cuando pensé que éramos amigas. Igual no le deseo a nadie, que pase lo que yo viví”, señaló Clara, quien se encuentra residiendo en Madrid.

Además, cree que no pasará en el interior del programa porque lo que le sucedió a ella con ‘Yuca’ (Enrique Espejo) fue más fuerte y nunca la apoyaron. “Seguro que para ellos no ha pasado nada, lo mío fue más fuerte y en lugar de darle la importancia debida terminaron apoyando a Yuca. Pensar que pertenecí al elenco y los consideraba como mi familia y ahora que estoy lejos puedo ver todo más claro. Allí nadie es amigo ni le importa el otro, gobierna el machismo”, enfatizó Clara, quien aún mantiene un juicio pendiente con ‘Yuca’ por tocamientos indebidos.

Asimismo, dice que no le sorprende que Jorge Benavides no haya enviado un comunicado al respecto. “No me sorprende. Ahí te das cuenta la clase de persona que es JB, no es capaz de dejar su ego a un lado y ponerse de lado de su elenco, al menos de las mujeres”, señaló la actriz.