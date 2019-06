Clara Seminara tras la denuncia contra Yuca: "Con los acosadores no se transa" | ENTREVISTA | FOTOS

Le han robado la sonrisa. Ya no te saca una carcajada, casi ni se anima a soltar una broma. Indignada, angustiada y lista a tomar una decisión inaceptable, pero determinante. Clara Seminara vive días llenos de bronca y su único ‘delito’ fue denunciar que un compañero de trabajo le realizó tocamientos indebidos. Ya lo hizo público y ahora parece que ella cometió el delito.



En las redes aseguran que tu escándalo es para conseguir chamba.

Si nadie me llama y hasta siento que le pusieron candado a todas las puertas.



¿Por qué saliste del programa de Carlos Álvarez?

Allí tenía 3 personajes, pero nunca tuve contrato.



Por acusar al popular ‘Yuca’, ¿Jorge Benavides te botó?

Desde que reclamé en octubre, me empezaron a marginar, me reducían los diálogos y muchas veces me ubicaban en los sketches detrás de los extras.

(Fotos: Allengino Quintana/Giancarlo Ávila) El hermano y el novio de Clara 'han querido parchar a Yuca'. (Fotos: Allengino Quintana/Giancarlo Ávila)

¿Qué has pensado hacer?

Ya estoy por comprar mi pasaje a Europa.



¿En serio?

Mi papá fue italiano y por eso tengo el pasaporte comunitario y, como mi hermana vive en Madrid, pienso ir allá.



¿Es lo que deseas?

No, pero me están obligando.



¿Te atacan en Internet?

Hay mujeres que me dicen que solo me han tocado y no violado.



Eso es de lo peor.

Me juzgan y se olvidan que soy la víctima.



¿Ninguno de tus compañeros te ha respaldado?

Lo que habló el tío ‘Felpudini’ me ha dado más pena.



¿Por qué?

Lo tenía en lo más alto. Era con quien conversaba. Es muy culto y le gustaba hablar de poesía, libros y como son temas que me interesan, siempre repetía: ‘Tú lees, en cambio estas brutas...’.



Fátima Segovia, la popular ‘Chuecona’, tampoco te dio la razón.

También tuvo problemas con el mismo señor y hasta se habló de que le había prestado dinero y no le pagó.



¿Enrique Espejo es borracho?

Una vez mandó un audio y estaba en total estado de ebriedad.

¿Llega oliendo a alcohol?

Si así lo vacilan todo el tiempo.



¿Tiene antecedentes con otra persona?

Sí. Hay un video en el que sale tocando a una maquilladora.



¿Tiene mala fama?

Para en Lince tomando con venezolanas y ahora lo quieren canonizar.



¿Eres consciente de que te estás enfrentando a un hombre respetado de la televisión, como es JB?

Tiene el poder, yo la verdad.



¿Qué te ha sorprendido?

Que Latina tiene un talk show llamado ‘Tengo algo que decirte’ y no se ha pronunciado. Lorena Álvarez denunció maltratos, pero tampoco se pronunció de mi caso.

O sea que no estás lucrando.

El que saldrá en ‘El valor de la verdad’ es el señor. ¿Quién le saca provecho económico a esta situación?



Lucy Cabrera también lo protege.

Él le dio una cachetada y lo justificó porque lo había molestado, después cambió la versión y aseguró que en ese tiempo mentía.



Un familiar o tu novio, ¿lo han querido ‘parchar’?

Los dos (hermano y pareja) son taekwondistas profesionales y los he detenido para que no lo pongan en su sitio.



El tío no está para un round...

Claro, es mayor y no aguantaría ningún golpe. Le pasa algo y me echan la culpa.

¿El día que te tocó, ni siquiera bromearon?

Llegó diciendo que es peleador callejero y como yo practico boxeo, me pidió que le enseñe.



¿Lo ‘escueleaste’?

Me paré, realicé un par de movimientos con mis brazos y comentó despectivamente: ‘Yo me peleo de frente en el barrio’.



¿Y qué respondiste?

Me di vuelta y me tocó el poto.



¿Cómo reaccionaste?

Le tiré dos cachetadas.



¿Sigues molesta con el ‘Niño Arturito’?

Yo quería que lo castiguen, para que quede un precedente. No me contentaba con una disculpa.

Dentro de todo lo malo, el Ministerio de la Mujer se ha solidarizado contigo.

Me envió una doctora y también una psicóloga.



¿Te ayudaron?

Terminamos llorando ante la injusticia que se lee en redes.



¿Cuál es el mensaje?

Con los acosadores no se transa.



Ni importa el tiempo que pase...

Las leyes nos amparan.



Gracias por esta entrevista, sabemos que han sido días duros para ti.

Al diario por llamarme. Pensé que con lo que se vive por el problema de Vanessa Terkes, ya no iban a buscarme.

Para el final, una frase de Antonio Machado, poeta español, que resume esta historia de rabia e indiferencia. “La verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés”.