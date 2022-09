La actriz cómica Clara Seminara denunció la lentitud del Poder Judicial en su denuncia contra Enrique Espejo, Yuca, pues la sentencia debió dictarse hace cinco meses, luego de los cuatro años que viene durando el proceso judicial por las acusaciones de tocamientos indebidos, que le interpuso al cómico cuando trabajaban juntos en el desaparecido programa ‘El wasap de JB’, en Latina.

”No entiendo lo que pasa en el Poder Judicial pues hace cinco meses debió dictarse sentencia en mi denuncia contra el señor Enrique Espejo por tocamientos indebidos y que lo denuncié hace cuatro años. Esto es muy extraño, pero confío en la justicia del Perú, yo solo quiero liberarme de todo esto”, señaló Clara Seminara, quien está radicando en España.

¿Buscar ver preso a Enrique Espejo, Yuca, o busca una reparación económica?

Ninguna de las dos, yo solo quiero una disculpa pública y que quede como precedente para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Quiero que se sepa toda la verdad, yo nunca he mentido ni exagerado; tal cual es lo que he contado a la prensa, al fiscal y al juez.

¿Te molesta que Yuca haya vuelto a trabajar con Jorge Benavides?

A mí no me molesta que el señor vuelva a trabajar. Al contrario, en su momento dijo que por mi denuncia no volvía a la televisión, pero ahora ha regresado. Entonces, no era por mi denuncia que no lo contrataban, quizá algo más debió haber pasado.

FÁTIMA SEGOVIA NO FUE A DECLARAR

Hace unas semanas, la actriz cómica Clara Seminara contó que estaba a la espera que en pocos días se dicte sentencia en el proceso judicial contra Enrique Espejo, Yuca, por tocamientos indebidos que le interpuso. Además, contó que su excompañera Fátima Segovia nunca acudió a declarar como testigo ante el juez para esclarecer los hechos.

“Son más de tres años desde que hice la denuncia y se abrió el proceso, y al parecer, ya pronto habrá sentencia. Espero que así sea, con mi abogado presenté todas las pruebas y el juez debe resolver”, comentó la actriz, quien radica en España.

Esperabas que tus excompañeras fueran a declarar como testigos en el juicio...

Sí, Fátima (Segovia) nunca rindió su manifestación como testigo, en cambio, Dayanita si se presentó.

Luego de ese hecho, tu vida cambió y viajaste a España, ¿cómo te está yendo?

Es un camino difícil empezar de cero en otro país, pero estoy avanzando. No solo con los shows de stand up comedy que vengo realizando, sino presentándome a diversos castings, así que espero que se abran las puertas.

