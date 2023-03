La actriz cómica Clara Seminara dijo que espera un milagro por el Día de la mujer y que salga la sentencia del juicio por tocamientos indebidos que le interpuso a Enrique Espejo, Yuca, hace casi cuatro años.

“Hasta ahora no hay sentencia sobre ese caso, es frustrante todo esto, ojalá haya un milagro por el Día de la mujer y que el juez dicte sentencia. Ya van a hacer cuatro años de que formulé la denuncia, se abrió todo el proceso. Sé que la pandemia afectó y retraso muchos casos, pero aún espero que la justicia determine una sanción”, comentó Clara Seminara, quien ahora reside en España.

Debe ser complicado esperar tanto tiempo por una sentencia...

Lo es, pues ya quisiera liberarme de todo esto al saber que existe una sentencia, yo confío en la justicia. Pero por otro lado, es por estos retrasos que muchas mujeres no denuncian los abusos pues los procesos son largos.

¿Y cómo te va en la actuación?

Sigo realizando show de comedia en diversos teatros junto a un grupo de destacadas actrices, y la respuesta del público es muy buena. Además, siempre participando en casting para que se abran las puertas de alguna producción. Llevo casi cuatros viviendo en Madrid, es una ciudad muy linda y seguimos avanzando día a día.

ESPERA DISCULPAS PÚBLICAS

Hace unas semanas, la actriz cómica Clara Seminara denunció la lentitud del Poder Judicial en su denuncia contra Enrique Espejo, Yuca, pues la sentencia debió dictarse hace cinco meses, luego de los cuatro años que viene durando el proceso judicial por las acusaciones de tocamientos indebidos, que le interpuso al cómico cuando trabajaban juntos en el desaparecido programa ‘El wasap de JB’, en Latina.

“No entiendo lo que pasa en el Poder Judicial pues hace cinco meses debió dictarse sentencia en mi denuncia contra el señor Enrique Espejo por tocamientos indebidos y que lo denuncié hace cuatro años. Esto es muy extraño, pero confío en la justicia del Perú, yo solo quiero liberarme de todo esto”, señaló Clara Seminara, quien está radicando en España.

¿Buscar ver preso a Enrique Espejo, Yuca, o busca una reparación económica?

Ninguna de las dos, yo solo quiero una disculpa pública y que quede como precedente para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Quiero que se sepa toda la verdad, yo nunca he mentido ni exagerado; tal cual es lo que he contado a la prensa, al fiscal y al juez.

TE PUEDE INTERESAR:

Daniela Romo emocionada por estreno de ‘Reinas sin corona’: “Me siento privilegiada y honrada”

Richard Acuña sorprende a su esposa Brunella Horna con cuantiosa fiesta en yate

‘Mujeres de la PM’: ¿Cuánto rating hizo en su programa estreno con Gianella Neyra?