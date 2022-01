La actriz cómica Clara Seminara lamentó que Enrique Espejo ‘Yuca’ haya regresado al programa ‘JB en ATV’ de Jorge Benavides, que empezó su temporada 2022 el pasado sábado, pues aún existe un juicio por ‘tocamientos indebidos’ en curso, que le entabló al cómico hace tres años.

“Hace seis meses debió de haber salido la sentencia en el juicio, pero aún no hay respuesta y mi abogado ha presentado un nuevo escrito para que pueda agilizarse el proceso... pero todo esto no me va a aburrir, así pasen 20 años voy a esperar que se me haga justicia”, comentó la actriz Clara Seminara.

Este caso judicial lleva varios años...

Ya son 3 años, se supone que iban a llamar a los testigos y nada. Yo he presentado más pruebas y videos donde él (Yuca) acepta que me metió la mano... pero según él fue jugando.

Yuca reapareció el último sábado en el programa ‘JB en ATV’...

Me parece pésimo, a JB (Jorge Benavides) nunca le importó mi caso, nunca hizo nada. Ahora ha esperado un poco de tiempo y lo hace volver al programa.

‘NO ME DEJARÉ AMEDRENTAR’

Recordemos que hace unos meses, la actriz cómica Clara Seminara contó que el 36 juzgado penal dictaminó abrir proceso contra el comediante Enrique Espejo ‘Yuca’, por el delito de tocamientos indebidos, después de haber tenido este lunes una audiencia virtual donde participaron ambas partes.

“Hoy lunes hemos tenido una audiencia virtual donde estuve con mi abogado, el señor Espejo y su representante legal. Y el juez determinó abrir proceso legal después que la fiscal presentó todos sus alegatos. Ahora tenemos 45 días para presentar todas las pruebas correspondientes al caso y se dictará sentencia, espero que esto no se siga dilatando porque la denuncia la hice hace dos años”, señaló la actriz Clara Seminara.

¿Esta decisión te hará sentir más aliviada?

Estamos cerca del final de todo esto, hoy me siento más fuerte que nunca, a pesar de tener todo en mi contra no me deje amedrentar. Me alegraré cuando todo acabe.

Hace unos días ‘Yuca’ dijo que no podía trabajar por tu denuncia...

Pero fui yo la primera que se quedó sin trabajo por su culpa. Pero es lo que tengo que hacer para que no quede impune, y que las mujeres no se queden calladas. No me voy a comparar pero que no hayan más Dalias, que no hayan más Claras que deben de lidiar contra el machismo.