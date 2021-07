La actriz cómica Clara Seminara contó que el 36 juzgado penal dictaminó abrir proceso contra el comediante Enrique Espejo ‘Yuca’, por el delito de tocamientos indebidos, después de haber tenido este lunes una audiencia virtual donde participaron ambas partes.

“Hoy lunes hemos tenido una audiencia virtual donde estuve con mi abogado, el señor Espejo y su representante legal. Y el juez determinó abrir proceso legal después que la fiscal presentó todos sus alegatos. Ahora tenemos 45 días para presentar todas las pruebas correspondientes al caso y se dictará sentencia, espero que esto no se siga dilatando porque la denuncia la hice hace dos años”, señaló la actriz Clara Seminara.

¿Esta decisión te hará sentir más aliviada?

Estamos cerca del final de todo esto, hoy me siento más fuerte que nunca, a pesar de tener todo en mi contra no me deje amedrentar. Me alegraré cuando todo acabe.

Hace unos días ‘Yuca’ dijo que no podía trabajar por tu denuncia...

Pero fui yo la primera que se quedó sin trabajo por su culpa. Pero es lo que tengo que hacer para que no quede impune, y que las mujeres no se queden calladas. No me voy a comparar pero que no hayan más Dalias, que no hayan más Claras que deben de lidiar contra el machismo.

REZÓ POR DAYANITA Y LA CHUECONA

Hace unas semanas, la actriz cómica Clara Seminara comentó que el Poder Judicial había notificado a sus excompañeras de ‘El wasap de JB’, Dayanita y Fátima Segovia, la Chuecona’, para que declaren en el juicio que le entabló a Enrique Espejo, Yuca, y dijo que rezaría por ellas para que acepten colaborar con la justicia y digan la verdad de los hechos.

“Fátima Segovia y Dayanita fueron notificadas por el juzgado que lleva el proceso y no se presentaron, pero volverán a ser citadas. En esta Semana Santa voy a rezar para que cambien de opinión y decidan declarar como testigos en mi juicio contra el señor Espejo. Fátima (Segovia) me tiene bloqueada porque en su momento le reclamé cuando salió a mentir y le pedí que solo diga la verdad”, enfatizó la actriz, quien radica en España.

En otro momento, dijo que ‘La Chuecona’ la decepcionó y hasta la tiene bloqueada. “Yo pensé que éramos amigas y me bloqueó. Es más, pensé que (todos) eran mis amigos y me dieron la espalda sabiendo la verdad pues lo vieron con sus propios ojos”, añadió Clara.