La actriz cómica Clara Seminara comentó que hace unos días estuvo en cuarentena, pues se contagió de coronavirus, pero era asintomática.

“La pandemia sigue fuerte en España y espero que en Perú la gente se cuide mucho. A mí ya me ha dado el virus, estuve en cuarentena en mi casa, pues era asintomática y no salía para nada. Luego me he realizado las pruebas y gracias a Dios me encuentro bien de salud”, afirmó la actriz, quien reside en Madrid.

Además, señala que espera retomar en enero sus shows de stand up y empezar a trabajar en algunas producciones para la televisión y el cine. “Ya tengo un representante y espero que aparezcan algunas ofertas para empezar a trabajar”, contó. (E.C.)