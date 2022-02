La actriz cómica Clara Seminara calificó como estupideces las declaraciones que dio Enrique Espejo ‘Yuca’ el viernes de la semana pasada en el programa ‘Amor y fuego’, respecto a que ella lo habría denunciado por tocamientos indebidos porque no aceptó tener intimidad con ella. Por otro lado, espera que el próximo 17 de febrero sus excompañeras Fátima Segovia ‘La Chuecona’ y Dayanita rindan su manifestación como testigos en el juicio y se pueda dictar sentencia.

“Ese día (viernes) del programa fue frustrante pues entre que no escuchaba bien (por problemas en la conexión) y que esa mujer (Lucy Cabrera) no dejaba de gritar. Luego, pusieron ese audio del señor (Yuca) diciendo esa cantidad de estupideces. Luego pensé, pues si él piensa de esa manera ahora todo tiene sentido, por eso, se atrevió a meterme la mano”, señaló la actriz Clara Seminara, quien reside en España.

Recordemos que el pasado viernes en el programa ‘Amor y fuego’, difundieron un audio del actor Enrique Espejo ‘Yuca’ donde afirmó que Clara lo denunció en venganza porque él se negó a tener relaciones con ella.

En ese momento, la actriz cómica desmintió esas acusaciones. “Yo soy una mujer casada, tengo una relación de siete años con una persona maravillosa y jamás miraría a otro hombre. Usted ha dicho que en tres oportunidades lo he llevado en mi carro, es mentira, sólo fue una vez y ocurrió porque salí del canal y lo vi caminando a tomar su carro, por eso, es que le dije que podía acercarlo a su casa”, señaló la actriz.

Por otro lado, Clara espera que sus excompañeras Fátima Segovia ‘La Chuecona’ y Dayanita asistan a rendir su declaración como testigos en el juicio contra Yuca.

“Ambas han sido citadas el próximo 17 de febrero, espero que asistan y den su declaración y cuenten la verdad. De ahí, el juez debe dictar sentencia. Por mi parte, confío en la justicia”, añadió Clara Seminara.

YUCA AFECTADO

Hace unos días, el actor Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’ en la televisión, salió al frente para responderle a la actriz cómica Clara Seminara por la denuncia que interpuso por supuestos tocamientos indebidos hace tres años. Además, su excompañera también ha cuestionado que vuelva a trabajar con Jorge Benavides.

El humorista se quebró ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, pues la actriz está cuestionándolo por aparecer en el programa JB de Jorge Benavides, pese a que está siguiendo un proceso de denuncia por acoso sexual.

“En la televisión yo soy ‘Yuca’, pero en la vida real soy una persona tranquila e introvertida que no me meto con nadie. Pero a Enrique Espejo nadie lo va a pisar. Nadie me va a pisotear, ni hacer daño”, dijo ‘Yuca’ en compañía de su abogada Lucy Cabrera.