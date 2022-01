Cuando Lima aún duerme, ella inicia su horario de trabajo. Mientras la gran mayoría tiene el sueño profundo, esta chica se pone de pie e inicia el camino al canal de la avenida Arequipa. Claudia Chiroque es la guapa conductora del noticiero ‘Buenos Días, Perú’, se pone seria o sonríe de acuerdo lo que va transmitiendo en las pantallas. Fuera del set, las luces y cámaras, le aflora el espíritu norteño, carismático, amical y divertido. Bromea con los trabajadores y casi nunca guarda silencio. Es uno de los nuevos rostros que se va metiendo en el corazón del público.

¿De qué barrio eres?

Santa Victoria, en Chiclayo.

Allá se come muy rico...

Buenazo.

¿Un plato emblemático?

Tortilla de raya y tortita de choclo. Si no has probado eso, solo pasaste por mi ciudad.

¿Y tú cocinas?

Pésimo, se me quema el huevo.

¿Te chocó vivir en la capital?

Me sorprendía que la gente sea hermética.

¿Por ejemplo?

En mi tierra todos se saludan, se dice ‘tío’ a los vecinos.

¿La televisión te cambió?

Lo que ustedes ven por sus pantallas es lo que soy.

Claudia Chiroque se salió del Facebook y Twitter, además, en Instagram bloquea a quienes la agreden.

“TUVE UN CARGAMONTÓN Y DECIDÍ SALIR DEL TWITTER Y FACEBOOK”

¿Te gusta la exposición mediática?

Más me gusta que me reconozcan por lo que alguna vez realicé como profesional.

¿Te elogian en redes?

Varias veces tuve un cargamontón y decidí dejarlas, salí del Twitter y Facebook.

¿Sobrevivió alguna?

Instagram, pero bloqueo todos los días a quienes agreden.

¿Te reconocen en la calle?

Con mascarilla no, pero en los restaurantes donde voy los mozos se acercan y me comentan que me vieron en televisión.

¿Tuviste algún novio machista?

No, aunque en un trabajo me tocó personas que deseaban que las estrategias comerciales solo las hicieran los hombres.

¿Una frase que repiten siempre los que piensan así?

Cuando manejas te gritan: ‘Mujer tenías que ser, avanza p...’.

“EL TRAMPOSO NO CONTESTA EL TELÉFONO, CUANDO LO LLAMAS”

¿Te engañaron?

Sí.

¿Tu reacción?

Me dolió muchísimo, no doy segundas oportunidades.

¿Las mujeres se meten sus tragos cuando sufren por amor?

Con mi grupo de amigas abrimos una botella de vino y lloramos, el dolor de una es de todas.

¿Cómo reconocer a un ‘tramposo’?

No contesta el teléfono cuando lo llamas.

¿Algo más?

Solo quiere salir el día que él dice que puede.

¿Conclusión?

Prendan el radar o aléjense.

Claudia Chiroque afirma que 'el tramposo no te contesta las llamadas'.

¿Te aburre que solo te hablen de tu trabajo?

Me ha pasado. Después de la televisión solo quiero descansar o desconectarme de toda esa información que debo tener en un noticiero.

¿Cómo debe ser tu pareja?

Alguien que me saque de todo ese estrés.

¿Y qué piensas del varón que siempre dice: ‘Tú elige’?

Necesito que proponga y que me conozca tanto, que sepa dónde debemos ir.

¿Te incomoda un hombre que llora delante de ti?

No, pero que no sean lágrimas de cocodrilo.

¿Te pasó?

Ese que me engañó lloraba, juraba y yo dudaba.

“POR ESTE H... LLORABA, JA, JA, JA”

Y después, cuando lo volviste a ver, ¿qué pensaste?

¿Por esta cosa me afligí? Por este h... lloraba, ja, ja, ja.

¿Celosa?

Para nada.

¿No revisas el Facebook?

Si eso pasa, huye.

¿Pides contraseña?

No, una relación debe darte paz.

¿Tienes amistad con un ‘ex’?

Sí, no hay problemas.

¿Una emoción profesional?

El mensaje que recibí de un amigo de mi papá: ‘La alegría que nos ha dado la tele es verte en los noticieros más icónicos del Perú’.

Eso es bello...

Hasta hace muy poco, yo prendía la televisión y veía el noticiero, ahora estoy allí.

¿Un blooper?

Todos los días confundo a los reporteros, digo mal la hora, ja, ja, ja.

¿Hincha de...?

Alianza Lima.

¿Tu equipo descendió?

Estamos jugando en Primera y lo he discutido con los camarógrafos, que todos son de la ‘U’.

Si a los cremas les llaman ‘gallinas’, ¿cómo se les dice a los blanquiazules?

‘Grones’.

Yo he escuchado que les dicen ‘cag...’.

No, no, por favor, ehhhh.

Un gran abrazo y gracias por tus declaraciones...

Un gusto conversar con ustedes y no se olviden de vernos de lunes a viernes, de 5 a 9:30 de la mañana.

Esta vez no hay que resaltar su belleza, porque a eso ya debe estar acostumbrada. Hay que elogiar sus respuestas, que no tienen nada de apariencias y son pura sinceridad. Lo dijo el escritor español Ángel Ganivet y ella lo reafirma con su actitud: ‘La sinceridad no obliga a decirlo todo, sino a lo que se diga sea lo que se piense’.

