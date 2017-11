Claudia Dammert: Su hija Oriana Cicconi se despide con estas hermosas palabras 

“Mi madre siempre va a llevar alegría por todas las vidas que pasen... Para mí, es una maestra y una gran persona, siempre estará con nosotros”, dijo Oriana Cicconi,hija de la querida actriz Claudia Dammert, quien falleció de un infarto el último domingo.

“Ella estaba bien. Mi hermano me contó que se iba a una reunión en bicicleta, cuando él baja al garaje la encuentra sentada, apoyada en la pared. Siempre dijo: no quiero que me entuben ni estar en un hospital, quiero irme tranquila y así se fue, tranquila y en paz. Yo la recuerdo alegre y diciéndome: Ahórrate 40 años, sé feliz y vive”, indicó.

De otro lado, precisó que espera se estrene una de las últimas películas que hizo su madre ‘Deliciosa fruta seca’, ya que sería el mejor homenaje. “Se lo merece no solo porque para mí es la mejor actriz del mundo, sino porque el mensaje de la película es positivo, donde alienta a las personas mayores a que luchen por sus sueños”, señaló Oriana Cicconi, hija de Claudia Dammert.

TENÍA CALLE

El cómico ‘Melcochita’ recordó a Claudia Dammert como una excelente actriz ‘con calle’. “Grabamos juntos la película ‘Gemelos sin cura’ y siempre estaba haciendo bromas, nos divertíamos mucho. Era palomilla, tenía calle”, comentó.



Por su parte, Cindy Marino expresó su sentir por el deceso de Claudia Dammert. “La conocí al grabar la película, Era una mujer auténtica, llena de energía, divertida y profesional”, señaló.

Al velatorio llegaron los actores Javier Valdés, Carlos Victoria, Alberto Ísola, Emmanuel Soriano, su sobrina Johanna San Miguel. Hoy sus restos serán cremados en privado.