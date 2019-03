Claudia Serpa sobre la 'fiesta del terror' de Asia: "Vi a Claudia Meza bien 'picada'"

Claudia Serpa contó que Claudia Meza estuvo bien ‘picada’ en la ‘fiesta del terror’ en Asia y que Nicola Porcella no le obligó a beber.



“Creo que lo que se ha dicho es un poco exagerado, estuve ahí, me quedé hasta el otro día y no vi nada, me enteré después. Si hubiera visto algo malo, en contra de alguna de nosotras, obviamente salía corriendo del lugar. La casa era tan grande que cada quien estaba en su rollo, en su espacio. Yo estuve en un rincón tomando, bailando. Estaba el volumen de la radio superalto, hasta estuvimos jugando charada”, dijo Claudia Serpa.



La integrante de ‘El wasap de JB’, precisó que asistió a dicha reunión por invitación de Nicola Porcella.



“Nicola me invitó, en ese momento no me llamó la atención que se sirviera el jäger en una jarra, había una dinámica típica de una fiesta, cuando quieren emborrachar a las personas y dicen: ‘vamos a tomar’. No me imaginé nada, me sirvieron el jäger, lo recibí por compromiso y lo deje por ahí. Me hice la loca y no lo tomé. No lo tomé porque no me gusta. No supe que la jarra tenía ‘algo’”, agregó, tras señalar que Nicola sí era el encargado de dar el trago a los invitados.



“Hubo un juego donde Nicola Porcella estuvo repartiendo los shots de jäger. Yo no lo vi mal, no sé (de personas con mandíbula desencajada), en verdad no sé diferenciar a una persona que esté drogada. A ‘Poly’ solo la vi cuando se retiraba, pero pensé que era porque estaba tomada y quiso irse”, añadió.



“A ‘Clau’ la vi ese día bien ‘picada’, borracha, la conocí ese día, es más, en algún momento le dije que tomara agua, le serví un vaso. No vi más, solo sé que estaba en un sillón sentada con él (Faruk)”, indicó Serpa.