Faruk Guillén, acusado por Claudia Meza de intento de violación, se pronuncia: "Esto es armado por un tema económico"

Faruk Guillén , a quien Claudia Meza acusó de intento de violación, durante la fiesta en Asia, decidió romper su silencio. El empresario decidió hablar en el programa de 'Válgame Dios' para referirse a toda la denuncia en su contra.

Faruk Guillén, amigo de Nicola Porcella, negó tajantemente haber besado, tocado o siquiera intentado hacerle algo a Claudia Meza. Incluso, manifestó que nunca en toda la noche estuvieron solos. Durante su descargo, tanto él como el exguerrero comentaron que la ex Miss Perú cambió hasta tres veces su versión ante las autoridades.

"Para mí esto no es un show y esta patraña no se va a quedar así. Yo con Claudia Meza en ningún momento estuve solo. Cuando ella sale en un video con un vaso de whisky y seguía tomando y la gente ya estaba en los cuartos, ellos le decían: 'ya fue, ya acabó la fiesta. No sigas'. Ella seguía a las 10, 11 del día. Yo estaba con Bruno en mi habitación y ella apareció. Se sentó a conversar aunque ni hablaba mucho", contó Faruk Guillén.

A su vez, Nicola Porcella reveló que, según el atestado policial de Claudia Meza, al cual su defensa tuvo acceso, la modelo se negó a pasar por el médico legista.

"Esta chica Claudia Meza, cuando va a hacer la denuncia le dicen para que pase médico legista y ella se niega a pasarlo y tenemos el atestado donde dice eso (...) No entendemos por qué hace esto", contó Nicola Porcella.

Faruk Guillén manifestó que todo este tema habría sido armado por un tema económico. Según el empresario, Poly Ávila les había dicho dos semanas antes de la fiesta, que no tenía dinero ni para comer.

"Esto es armado, es armado por rating, por un tema económico (...) Yo pasé EVDLV también y no cobré un sol. Poly tiene 50 mil soles en el bolsillo cuando hay un chat de dos semanas antes de nuestro grupo donde ella nos dice: chicos, estoy deprimida, no tengo qué comer ni donde vivir", reveló Faruk Guillén.