Claudia Meza sobre reaparición de Nicola Porcella en 'Estás en Todas: "Me causa molestia e indignación"

Por: Frank López



Luego que Nicola Porcella reapareciera en televisión, tras haber permanecido varios meses alejado de los reflectores por el polémico caso de la ‘fiesta del terror’, la Miss Trujillo, Claudia Meza, se pronunció.



Claudia, ¿supiste del regreso de Nicola a la conducción de ‘Estás en todas’?

No sabía, me agarras de sorpresa.



¿Qué sensación te deja enterarte de su regreso a la televisión?

Lo mismo que sentí cuando me enteré de que habían retirado a Poly de un programa de televisión.



¿Puedes precisar a qué te refieres?

Esto se veía venir porque a las finales esperaron que se calme todo para que otra vez lo metan a su programa, me causa molestia e indignación. En Trujillo me miran mal y me juzgan, en cambio a él lo tratan como un ídolo. La gente no sabe cómo me siento, se me parte el corazón cada vez que una persona me hace comentarios malos.



¿Cómo va la denuncia?

Yo estuve en Lima hace poco, y específicamente voy por las diligencias de mi denuncia. Yo creo que se hará justicia en el momento indicado, que toda la verdad saldrá a la luz y los responsables serán sancionados.