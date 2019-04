Claudia Meza reveló detalles escabrosos de lo que le hizo Faruk Guillén mientras estaba durmiendo en la casa de Asia

Claudia Meza se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y reveló detalles de los minutos de terror que vivió cuando Faruk Guillén quiso abusar sexualmente de ella. La modelo indicó que el amigo de Nicola Porcella la acosó durante la 'fiesta del terror' de Asia y que cuando sintió que la drogaron llegó a la habitación del dueño de casa donde este intentó besarla.



La Miss Trujillo además confesó que vio desnudo a Faruk Guillén y que intentó utilizar su mano para masturbarse delante de ella.

Claudia Meza se presentó en El valor de la verdad. (Foto y Video: Latina)

"Él estaba constantemente acosándome y yo me alejaba de él. Me asediaba. Me estaba molestando y me decía que 'me gustaste desde que te vi. Me pareces una chica súper linda'. Yo me he corrido de él y yo no sé cómo he llegado a su cama", dijo Claudia Meza.



"En ningún momento me pareció atractivo y es una persona muy mayor. Puede ser mi papá", agregó la reina de belleza.

En otro momento, Claudia Meza dijo que Faruk Guillén la besó. "Fue en el momento que los dos estábamos en el cuarto. Yo estaba adormecida y recuerdo que él viene y me decía que me deje llevar y que no sea aburrida y me besó. Intentaba besarme y yo no quería. Yo estaba débil. No lo hizo una sola vez, lo hizo varias veces".



LO VIO DESNUDO



Claudia Meza manifestó que se percató que vio desnudo a Faruk Guillén cuando este le pidió que abra los ojos y le dijo una frase que la horrorizó: "no creo que hayas visto algo más grande que esto"



Posteriormente, Claudia Meza indicó que Faruk Guillén agarró su mano para marturbarse, lo cual la dejó petrificada de terror.