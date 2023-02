Claudia Portocarrero, la popular ‘Ñañita’, tiene en la actualidad 35 años, una hija y está soltera. La exbailarina ganó fama debido a la extensa relación sentimental que mantuvo con el músico Dilbert Aguilar.

Portocarrero comenzó la relación con el productor musical desde que era adolescente, la cual duró 12 años. A pesar de que nunca se confirmó los motivos de la ruptura, Claudia reveló que Dilbert le fue infiel en distintas oportunidades.

En una entrevista realizada por Carlos Orosco el 1 de febrero de 2023, la exconductora de televisión habló acerca del romance que mantuvo con el cantante de cumbia.

“Se mencionó en su debido momento eso de que al año en que estuvimos, yo me enteré que tenía una hija, nos dimos la oportunidad, yo le perdoné, le dije ‘que nunca más pase esto y ya’ (…) pero sí continuamos la relación y duró hasta de 12 años”.

“Las cosas acabaron para bien, él tiene una hermosa familia, yo también estoy tranquila, trato de darme esa paz que necesito”, agregó.

Claudia Portocarrero confiesa que le perdonó infidelidades a Dilbert Aguilar

Orosco le preguntó acerca del dilema que tienen algunas mujeres al manejar la noticia de una infidelidad: “dicen ‘yo no perdonaría nunca’, otras dicen ‘yo di una oportunidad’”, expresó el periodista.

Claudia Portocarrero aprovechó la pregunta para confesar que no se arrepiente de haber perdonado las infidelidades que Dilbert Aguilar cometió durante la relación.

“Sí, (di la oportunidad) como lo hice en su debido momento, [¿te arrepientes de haberlo hecho?] No, hasta el día de hoy no me arrepiento, me ha hecho ser más grande. Dilbert realmente ha aportado un montón en mi vida, hasta el día de hoy. “, expresó.

A pesar de que la relación terminó hace más de 10 años, Portocarrero y Aguilar mantienen continua comunicación y una fuerte amistad.

“ A veces (me hace) sus llamadas locas, hay una rica energía, ese hombre tiene ganas de vivir todavía , ¿por qué no rodearte de esas personas que te inyecta ánimos cuando no los tienes?”, indicó la ‘Ñañita’.

