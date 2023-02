Claudia Portocarrero alcanzó la fama debido a la extensa relación sentimental que mantuvo con Dilbert Aguilar, a quien le perdonó que le fuera infiel según ha revelado en un reciente entrevista a Carlos Orozco; sin embargo, tras finalizar su romance con el cantante le abrió las puertas al amor a un extranjero que además es el padre de su hija.

¿¿Quién es Michael Witkamp y cómo conoció Claudia Portocarrero?

Claudia Portocarrero conoció al holandés Michael Witkamp un año después de terminar su relación con Dilbert Aquilar pero como no se encontraba preparada para empezar un nuevo romance, decidió contarle por todo el proceso que estaba pasando y que no estaba lista para empezar a tener alguien nuevo en su vida.

Tiempo después, Witkamp volvió a contactarla para proponerle darse una oportunidad y poco después iniciaron una relación. Su amor iba viento en popa y a mediados de 2015, la ‘Ñañita’ sorprendió a todos al anunciar que estaba embarazada.

Debido a que el extranjero trabaja en una empresa de su país natal, cuando Claudia dio a luz a su pequeña no pudo estar presente. “Cuando mi niña nació estuve sola en la sala de operaciones. Él iba y venía por el trabajo que tiene allá, así que me tocó estar sola”, indicó la artista nacional.

Claudia Portocarrero tuvo una relación con Michael Witkamp y fruto de su amor, nació su hija. (Foto Facebook)

Claudia Portocarrero se casó pero anuló su matrimonio ¿Por qué?

Pocos años después del nacimiento de Zoé, Claudia Portocarrero detalló a la prensa que había decidido anular su matrimonio con Michael Witkamp, ya que su pareja prefería que ella se quede en casa para cuidar a la pequeña y ella se negó, puesto que desde muy joven está acostumbrada a trabajar.

“Él me quería en casa, paseando en los bosques de Holanda y tomándome un café a su lado (...) Sé que todas esperarían eso y respeto a quienes optan por ello (ser ama de casa), pero yo no nací para ser ama de casa. Trabajo desde los 8 años y estoy acostumbrada a ser independiente y a mantenerme por mí misma. Incluso, a mi vida siempre le he aplicado este dicho: tú no eres de nadie ni nadie es para ti”, manifestó.

Actualmente ambos están separados y ya no son pareja, pero llevan una buena relación como padres por el bien de la pequeña. Cada uno empezó a rehacer su vida y en el caso de Claudia, empezó a valorar su tiempo a solas y a amarse a sí misma y ahora es una coach motivacional.

