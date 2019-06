Claudia Ramírez asegura que George Forsyth es un hombre bueno | FOTOS

Claudia Ramírez , desde Alemania, dijo que jamás vio una conducta violenta a George Forsyth, porque es un ‘hombre bueno’ y espera que Vanessa Terkes no la involucre en la situación que vive, porque podría iniciar acciones legales.



Claudia, Vanessa ha denunciado a George por maltrato psicológico y su abogada, Clementina Carrasco, declaró que el problema con él se inició cuando le escribió a su expareja el día que se casó por civil. Recuerdo que declaraste que el alcalde te escribió y lo felicitaste por su boda...

Mira, ella no tiene por qué involucrarme en esa situación y del tema de violencia familiar desconozco, pero espero que solucionen sus problemas de la mejor manera.

¿Alguna vez George tuvo una conducta violenta con palabras subidas de tono o gritos contigo?

Honestamente, creo que George es la persona menos violenta que conozco. Nunca le escuché una mala palabra y su respuesta, las veces que quise pelear o ser grosera, fue silencio total. Nunca lo vi ser grosero, cuando la gente lo gritaba por perder un partido tampoco lo vi discutir con un amigo o con su familia, fue una relación de años la que tuvimos. Así que puedo afirmar con toda seguridad que es un hombre bueno.

También ha dicho que la compara en la intimidad con sus anteriores parejas.

No entiendo qué intenciones hay de por medio, pero hablo desde lo que lo conozco y no me puedo quedar callada ante algo que me parece injusto.



¿Es cierto que Forsyth tiene debilidad por la bebida, porque ha comentado que llegaba pasado de copas y casi en estado catatónico a la casa?

Problemas con el alcohol tampoco. Me parecen muy fuertes sus acusaciones y espero que tenga pruebas y solo le pido que me deje a un lado.

También refirió ante la jueza que hasta el papá de George la ninguneaba, ¿el señor Forsyth se metió en la relación que tuviste con su hijo?

Nunca. Un señor muy educado, ellos (los papas de George) vivían en Estados Unidos y siempre llamaba a preguntar por él. Yo guardo una alta opinión de George y su familia, nunca le conocí una actitud violenta, ni de obra ni de palabra, y es todo lo que puedo opinar sobre el tema. Espero que no me involucren, porque si no me veré obligada a iniciar una demanda por calumnia y difamación.