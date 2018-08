Claudia Ramírez cree que matrimonio de Vanessa Terkes y George Forsyth es por campaña del exfutbolista

Claudia Ramírez dijo que si fuera Vanessa Terkes no hubiera aceptado un matrimonio ‘multitudinario’ y con tonos políticos, como tuvo la ‘Chata’ con George Forsyth, el último sábado en La Victoria.



¿Qué te pareció el matrimonio de Vanessa y tu ex George?

Si se casaron y les está funcionado el tema para la campaña, bien por él. Qué viva el amor, que se case y les dure. Si son cuestiones políticas, ya el tiempo lo dirá.



¿Crees que están utilizando a Vanessa?

Vanessa es una mujer inteligente y no creo que se deje utilizar por nadie. La verdad, no creo que se preste para un circo, a tal punto de un matrimonio. Prefiero pensar que no.



¿Hubieras permitido algo similar?

No. Creo que si ahora hay una campaña política, pues primero que pase la campaña y después, cuando todo esté tranquilo, se hace una boda más familiar.



Como dices, ‘solo el tiempo lo dirá’...

Exactamente. Él sabía que este año iba a postular, justo pide matrimonio a un mes (de relación), después organiza su boda rápido, antes de las elecciones y bueno, bien calculado ha sido, con el tema de las fechas.



En tanto, Tilsa Lozano se burló del matrimonio de Terkes y Forsyth.



“Se casaron frente a la municipalidad, con globos del partido, no sé si hay un arreglo entre ellos. Si ella quiere darme el buqué para casarme, prefiero hacerlo por amor y no porque me estén usando para una campaña política. Creo que se están burlando del Perú”, comentó Lozano, mientras animaba el ‘Día del estilista’ como imagen de ‘Italian Max’.