La modelo Claudia Ramírez se encuentra pasando la cuarentena en Colombia, junto a su familia y su novio Diego Geminez, con quien planea encargar su primer bebé dentro de poco.

“Estoy en Colombia cuidando a mi papá, quien estuvo un poco enfermo. Gracias a Dios me tocó pasar toda esta situación del coronavirus con mi familia. Me siento feliz de poder ayudar a mi papá en su recuperación, no hubiera podido estar tranquila si estuviera lejos”, expresó Claudia.

¿Tu papá tiene algo grave?

Gracias a Dios está mejorando. Fue sometido a una cirugía a la próstata y se le complicó, pero ya está mejor. Estuvo casi un mes en el hospital.

¿Diego te está acompañando en Colombia?

Sí. Él me ha ayudado muchísimo con mi papá en el hospital. Diego es un ángel, siempre me apoya en todo.

¿Hay planes para encargar el bebé este año?

Te cuento que sí tenemos ganas de encargar el bebé para este año. Nuestra relación es muy sólida, nos queremos mucho y solo hay que dejar que Dios decida... ambos tenemos muchas ganas de ser padres.