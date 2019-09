Claudia Ramírez y Diego Gemínez se salvaron de morir tras quedar varados en altamar en viaje en Colombia

¡VIVIERON PARA CONTARLO! La modelo colombiana Claudia Ramírez y su novio, el exfutbolista argentino Diego Gemínez sobrevivieron de milagro luego de que su embarcación quedara en altamar en medio de un viaje por las costas de Colombia.

A través de su cuenta de Instagram, Claudia Ramírez relató los momentos de terror que vivió por más de 9 horas en las que estuvo incomunicados mientras su embarcación navegaba la deriva en mar abierto.

Claudia Ramírez contó en 'Mujeres al mando' que en medio de un viaje turístico en Colombia, el motor de la embarcación falló y quedaron varados en medio de la inmensidad del mar.

En su relato, Claudia Ramírez explicó que nunca perdió la fe en Dios y aseguró que fue 'un milagro' que la llamada de emergencia al 911 haya ingresado pues no podían conseguir señal en medio de altamar. De inmediato, la Armada Nacional de Colombia fue en su auxilio y pudieron rescatarlos.

"Alcé mi voz y clamé al señor , a Dios clamé y me atendió!!! Hoy solo quiero agradecer a Dios por escucharme 🙌 fueron más de 9 largas horas en mar abierto, donde creo que no paré de rezar y pedirle a Dios que nos ayudara ni un solo segundo, mi fe estaba intacta, sentía tal cual una voz que me decía que todo iba a salir bien, me sentía tranquila al principio pero después iban pasando las horas y con ellas la oscuridad y las olas cada vez más fuertes, me sentía como en el libro de García Márquez, Relató de un Náufrago o la película del Náufrago de Tom Hanks y no podía creer que fuera yoooo, Dios en ese mar, yo que le tengo demasiado miedo y respeto al mar, no sabía de donde sacaba la calma, no creía que fuera verdad, pero ahí estábamos perdidos en mar abierto, con una falla en el motor, sin señal, sin radio, sin remos, sin cómisa, sin agua sin nada, solo nosotros y nuestra fe🙌✨ gracias señor por escucharnos!!! Siempre he sido muy creyente, tanto que aveces cuando hablo de Dios muchos creen q soy loca, pero cada día siento una voz tan fuerte en mi oído que me guía y ese día mucho más, sentía que me decía tranquila, todo va a estar bien, Y hoy gracia a Dios podemos contar esta historia, cómo una anécdota más de vida, cómo un testimonio más de la grandeza y la misericordia de Dios, para mi es tan simple como que una oración con Fe, mueve montañas, sana enfermedades y nos rescata de la misma muerte!!! Te amooo señor y te doy gracias 🙏 hoy solo quiero como dice la canción levantar mis manos🙌 levantar mi voz y ofrecerte mi vida y mi ❤️", contó Claudia Ramírez.