Claudia Ramírez sobre toqueteos hot con Diego Gemínez: "Le estaba rezando" [VIDEO]

Claudia Ramírez estuvo en 'Amor, amor, amor' y habló acerca del ampay que tuvo junto al futbolista Diego Gemínez, con quien se muestra súper cariñosa y besándose apasionadamente a la salida de una discoteca. En las imágenes también se puede ver a la modelo 'toqueteando' como quiere al jugador.



La modelo colombiana aclaró que Diego Gemínez no es su pareja, pues está soltera desde hace mucho tiempo y que lo que pasó con el futbolista fue algo del momento. "Yo no me proyecto en este momento con nadie, yo solo simplemente vivo el día a día en el amor porque con los hombres nada se sabe. Yo prefiero estar soltera", sostuvo Claudia Ramírez.

"Mi corazón está cerrado para el amor...pero obviamente en esa pausa que nos tomamos conoces gente equivocada", dijo Claudia Ramírez en relación al ampay hot con Diego Gemínez. "Me cae muy bien, pero yo ilusionarme con un desconocido a estas alturas de mi vida, jamás", agregó molesta.



Sin embargo, al hablar sobre el ampay hot con el futbolista, Claudia Ramírez contó que 'le estaba rezando' a Diego Gemínez cuando estaban en situaciones muy 'hot' en plena vía pública. "Si me he portado bien todo el año, cómo voy a pedir perdón por algo. Necesito tener una cosita mala por ahí de vez en cuando para rezar y empatar"

Claudia Ramírez fue ampayada con el futbolista el fin de semana cuando ambos estaban en una discoteca de Lince. La colombiana afirma que no quiere nada serio con el deportista debido a las advertencias que le hizo la modelo Paula Manzanal sobre él, al parecer el muchacho sólo busca diversión.