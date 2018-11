Claudia Ramírez a Vanessa Terkes por George Forsyth: "Andar peleándose por un hombre, me parece vulgar"

La modelo Claudia Ramírez dijo que ‘andar peleándose por un hombre es vulgar’, luego del comentario que hizo Vanessa

Terkes, quien aseguró que George Forsyth, su esposo, había bloqueado de sus redes sociales a la colombiana.



Claudia, Vanessa indicó que George te bloqueó de sus redes sociales...

Que ella cuente la historia como crea correcta. Quiero paz en mi vida, una mujer peleándose por un hombre, es fatal. Le mando mucha luz y amor, porque a palabras necias, oídos sordos.



Dijo que ‘no quiere levantar de la tumba a ningún muerto’, refiriéndose a ti...

Me pareció un comentario fatal, es una falta de respeto. Esas palabras no le quedan a la mujer de un político. Creo que debe tratar de expresarse mejor. Ahora que su esposo es alcalde, debería tener criterio a la hora de referirse a la gente. Uno no puede pedir respeto si no lo da. Le falta un poco de humildad en sus palabras, bastante arrogante. Además, andar peleándose por un hombre, me parece vulgar.



¿Crees que su comentario es despectivo?

Creo que esas palabras son bastante arrogantes, minimizar a alguien porque no sale en televisión demuestra falta de humildad y criterio.



Finalmente, la mascota (el perrito) de ambos, ¿con quién se quedará?

El perro es mío y así se queda.