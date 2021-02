La cantante y actriz cómica Claudia Serpa es el nuevo jale de ‘El reventonazo’ y su talento, curvas y ‘barrio’ saltan a la vista en la rubia de 30 años que está soltera. En el amor no es tan ‘cursi’, pues no sueña con el ‘príncipe azul’ porque prefiere los mayores para que le enseñen, y asegura que jamás ha sido infiel.

Tenías muchas ganas de estar en ‘El Reventonazo’…

Quería entrar desde el año pasado y al fin se me dio, estoy muy agradecida con el señor Ernesto por la oportunidad. El elenco tiene a artistas súper capos como Manolo Rojas y Fernando Armas. Me encanta el humor, hacer televisión, pues he estudiado comunicaciones.

Y ahora compites con tu hermana Gabriela, quien está en el elenco de JB…

El sol sale para todos. Yo viví una etapa linda en el ‘Wasap’ y aprendí mucho con el señor Jorge, los quiero mucho. Me encanta que a mi hermana le vaya increíble y ahora falta ‘la Brenda’ (su otra hermana).

Entonces, no hay roches en casa…

Para nada, nosotras nos divertimos, siempre hemos sido las vedettes de la casa, ja, ja. Todas tenemos nuestro talento, la Gaby es la bomba sexy, el ‘bombón asesino’, la Brenda… pues tiene buena salud y yo soy la chistosita, pero las tres estamos locas.

Muchos creen que son unas pituquitas…

Sí, muchos creen que tenemos plata, pero no ‘brother’, somos de barrio, hemos comenzado desde abajo y poco a poco hemos salido adelante. Ahora vivimos en Surco, pero antes en Barrios Altos... somos chicas con mucho barrio.

Hermanas Serpa

Pero también tienes una faceta como cantante, ¿cómo lo estás llevando en pandemia?

Con la pandemia la situación de los músicos es difícil, la pasan mal y hay buscar otras alternativas para subsistir, pero por favor ‘no hagan privaditos, hay que cuidar la salud’. Yo he vendido ropa, mascarillas, hay que buscarlas hermano.

Hace unas semanas ampayaron a Renzo Costa con una chica, y tú también aparecías. ¿Era tu novio?

Nada. Estoy soltera pero nunca sola. Estoy tranquila. Yo dejo que fluya la vida, si viene alguien especial a mi vida, chévere… pero soy una mujer independiente, me amo y disfruto de mí.

¿Sueñas con un Príncipe azul?

No soy tan cursi. Yo soy más guerrera, puedo sola, salgo adelante sola, ahora hasta podría tener mis hijos sola, no necesito depender de un hombre. Ahora las mujeres somos muy fuertes. Espero alguien que me sume en la vida.

¿Has tenido relaciones tóxicas?

Sí, las he tenido, he pasado por eso y ahora digo: next. No me vuelvo a amargar la vida, es momento de aprovechar el presente.

¿Revisabas el celular?

En mi etapa tóxica lo he hecho, y ahora pienso, para qué lo hacía. El que busca encuentra. Si quieres ser feliz no te intoxiques de esa manera, aunque claro siempre pica la mano para revisar, ja, ja… pero en serio, no lo haría.

¿Crees en la fidelidad?

No sé, dudo de los hombres… la fidelidad solo en los equipos de sonido. Creo que el hombre de naturaleza es más infiel, pero también existen las pecadoras.

¿Has sido infiel?

No, siempre he sido fiel. Y no lo sería, porque una relación es un compromiso y hay que respetarlo.

¿Te han sido infiel?

Seguro, es lo más probable.

¿Es doloroso?

Claro que duele, más aún si te aferras, son momento tontos pero de todo se aprende, al final lo tienes que eliminar.

Para que un hombre te llame la atención,¿ es importante la pinta?

A mí me gustan mayores, ja, ja, ja… mi tipo son de 70 para arriba, ja, ja…

¿Un Sugar daddy?

Alguien estupidamente millonario, ja, ja… ya, en serio, no tengo un prototipo, lo que venga, bueno tampoco, pero que sea trabajador, que te sume a la vida, enriquezca, que te enseñe, por eso, me gustan los mayorcitos, ay, ya me siento como la Brunella.

¿Eres amiga de Renzo Costa?

Es súper buena onda, ahorita está contento, la gente tiene que ser feliz.

Tu hermana Gabriela dijo que no tendría problemas en salir con un ‘misio’, ¿opinas lo mismo?

Ay la Gabriela no aprende, ja, ja. Lo importante es que un hombre sea trabajador y tenga metas, y a nosotras nos ha enseñado a ser independientes.

¿Te consideras una mujer sexy?

No, el ‘bombón asesino’ es mi hermana, yo soy más ‘achori’, pero cuando hacemos fotos en lencería para alguna marca me sale la sensualidad, lo charapa, lo caliente... como una malcriada.

¿George Forsyth fue tu saliente?

No, somos amigos, nada más. Es un buen chico, le deseo suerte en todo.

También estudiaste en el CEA de Televisa, ¿cómo te fue por allá?

Fue bravazo, me quedé dos años en México, cantaba y vivía de la música, lo hacía en bares, en antros. A la tercera vez que postulé pude ingresar y aprendí mucho. Sé que Nicola Porcella está allí y le irá bien, podrá ver otros horizontes.

¿Crees que tiene madera?

Cuando conversas con él te das cuenta que tiene su chispa y carisma, tiene que explotarlo, y es bueno que estudie, tiene que aprovechar las oportunidades.