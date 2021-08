Claudia Serpa estrenó el video de “Tan enamorados”, tema que popularizó el cantante venezolano Ricardo Montaner, pero que ella acaba de lanzar en versión de salsa urbana.

El clip fue presentado en el canal de YouTube de la cantante y en él, Claudia aparece acompañada de sus hermanas Gabriela y Brenda Serpa, quienes le hacen los coros en la canción.

En una entrevista a este diario, la artista dio detalles sobre este relanzamiento musical, que hasta la fecha incluso tiene un “Challenge”, que la viene rompiendo en redes sociales.

“De hecho, Ricardo Montaner es uno de los padres de la música latinoamericana, de hecho con sus baladas ha marcado un precedente. Yo creo que con sus temas Ricardo nos ha dejado un gran regalo, que yo en estos momentos he aprovechado para versionarlo en salsa urbana para que la gente la baile y recuerde esta canción. Este reto de la música siempre ha estado presente, es algo que lo tengo latente desde que tengo 8 años y he ido poco a poco dando pasos largos, lentos, pero tratando que sean seguros. No es mi primer single, yo ya vengo sacando desde el 2015 temas como solista. Tuve un tema que se llama: “Tan solo quiero soñar” y tengo temas de reggaetón hechos por el compositor de Becky G y Thalia, que se llama “La Puerta” y lo pueden encontrar en mi canal de YouTube “Claudia Serpa Oficial”. Otra canción que hice fue el feat con Julio Andrade llamado “Todito”. Además, tengo varios covers de salsa, uno que hice con Álvaro Rod que se llama “Señorita”, enfatizó la cantante peruana.

“Sí, se vienen conciertos con la cadena Rústica, ya que se hará show en vivo en sus restaurantes. Así que a mis seguidores les digo que estén preparados para que me acompañen. Este es una carrera de hormiga como se diría”, sentenció.