Brindando con champaña a orillas del mar, las hermanas Claudia y Brenda Serpa, arrancan el 2020 con muchas ganas de arrasar en los escenarios y demostrarle al público que no solo son guapas, sino también mujeres empoderadas y con mucho talento artístico.

“Recibimos el Año Nuevo comiendo las doce uvas y poniendo lentejitas en nuestras billeteras. Nos abrazamos muy fuerte en familia y pedimos tener salud, amor y trabajo”, contó Claudia.

¿Qué proyectos tienen para arrancar el 2020?

Claudia: Pronto lanzaremos una canción de verano donde por primera vez cantaremos las tres hermanas Serpa: Gabriela, Brenda y yo. Además, presentaremos nuestra línea de bikinis ‘Mística’ y continuamos con nuestros shows.

Para quienes aún no las conocen, ¿quiénes son las hermanas Serpa?

Brenda: Somos tres chicas que comenzaron desde abajo. Trabajadoras, humildes y que poco a poco están saliendo adelante en el mundo artístico.

Claudia: Ser artista no es fácil. Gaby y yo comenzamos desde los quince años bailando en el recordado programa ‘Habacilar’ de Raúl Romero, junto a Leslie Shaw y Nataniel Sánchez. Hoy, las dos estamos trabajando en ‘El Wasap de JB’ y Brenda es modelo, quedó en segundo lugar en el Miss Perú Mundo y quiere participar en el Miss Perú Universo.

¿Viven juntas?

C: Sí, vivimos con nuestros papás. Crecimos en el Cercado de Lima, pero nos mudamos a Surco porque mi papá es expolicía y allí tiene su casa.

Tu papá será bien estricto…

C: A veces le sacamos canas verdes, pero creo que mi mamá le saca más... ja, ja, ja.

¿Y cómo reaccionó cuando se enteró de que las tres querían dedicarse al arte?

B: Mi papá nos dijo: ‘tírense a la piscina, vayan a los casting, no lleguen tarde, sean siempre perseverantes’.

La convivencia entre hermanas a veces es difícil por las diferencias en el carácter. ¿Cómo son ustedes?

C: Yo soy la más relajada, siempre estoy feliz. La renegona es Gaby, ella es un sargento, está en el gimnasio día y noche. Brenda también es renegona, pero dócil.

B: Muchas veces hemos chocado, pero al final somos hermanas y estaremos siempre para nosotras. Nos conocemos más que cualquiera.

Entre ustedes se aprobarán las parejas…

C: Como hermanas siempre queremos lo mejor para la otra.

¿Están solteras?

C: ‘Estar soltera está de moda’ (canta). Comenzamos el año solteras, estamos en una etapa donde nos queremos concentrar en crecer profesionalmente.

¿Qué cualidades debe tener el chico que las conquiste?

C: Que sea trabajador, de buenos sentimientos y leal. En los últimos meses se ha escuchado tantos casos de infidelidad, deslealtad, matrimonios que se destruyen, que parece ser difícil encontrar una persona leal.

B: Con tantos casos de infidelidad, ni ganas de enamorarse.

C: Hace poco Gaby dijo en una entrevista a Trome: ‘prefiero un feíto fiel, que un guapo sacavueltero’. Pero ahora hasta los feítos son infieles, así que hay que tener cuidado, ja, ja, ja.

¿Y ustedes han recibido mensajito de algún futbolista invitándolas a salir o viajar?

C: En ‘visto’ los dejamos.

¿No les sorprende un viaje lujoso a Dubái o cualquier parte del mundo?

C: Nosotras trabajamos y podemos pagarnos un viaje, quizás no a Dubái, pero sí a otros lugares. No necesitamos que alguien venga y nos ‘apadrine’, qué aburrido.

B: A veces la gente piensa que porque estás en la televisión eres una chica fácil, pero nosotras hemos sido criadas con buenos valores y nos enseñaron que tenemos que trabajar para lograr nuestros objetivos en la vida.

(Deyanira Bautista)