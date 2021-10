La cantante Claudia Serpa aseguró que está ‘en modo bichota’, es decir que se encuentra soltera y que no tiene prisa de rehacer su vida sentimental porque su prioridad es su carrera musical y actoral.

Claudia, te vemos a full con tu carrera musical y en ‘El Reventonazo de la Chola’. ¿El amor ha quedaod desplazado en tu vida?

Por ahora, no pienso en eso (amor), como diría Rosángela Espinoza... estoy en modo ‘bichota’, que es estar enfocada en mi trabajo, en mis proyectos y disfrutando de la vida, así que estoy soltera y tranquila. El amor no es una prioridad, pero tampoco le he cerrado las puertas, el ‘príncipe azul’ llegará en el momento menos esperado.

¿Se podría afirmar que estás en tu mejor momento profesional?

Estoy trabajando duro, tocando puertas, algunas se me cierran, otras se abren, pero sigo dándole porque soy una guerrera. Aprovecho el buen momento porque la vida es de subidas y bajadas. Además, contenta en ‘El reventonazo de la Chola’, que también es una vitrina para que conozcan mi música.

¿Se vienen novedades con la música?

Se vendrán sorpresas, estoy contenta por la aceptación del público con mi tema ‘Tan enamorados’ y porque las radios me están apoyando. Además, superfeliz de estar en el show ‘Risas, plumas y lentejuelas’.

