La cantante Claudia Serpa afirmó que disfruta su soltería, luego de haber tenido una larga relación y se encuentra curando sus heridas. Además, aclara que el ‘pizzero’ Mauricio Diez Canseco es solo un buen amigo, a raíz, de que ha empezado a trabajar en la cadena Rústica realizando su gira ‘Tan enamorados’.

“Estoy soltera pero nunca sola, ja, ja, ja. He tenido una relación larga de varios años, y creo que es momento de conocerme mucho mejor, estar tranquila y enfocarme en mi carrera y futuro... Como algunos dirían, curando las heridas”, señala la también actriz cómica de ‘El reventonazo de la Chola’ de América Televisión.

¿Deben haber chicos que te invitan a salir?

Los hay, pero estamos en pandemia, por ahora no se puede. Además, me siento muy bien así, tranquilita.

¿Cómo te ha ido con el lanzamiento de tu tema ‘Tan enamorados’?

Me está yendo bien, hay una buena aceptación del público con la canción y ya he empezado a reactivarme con los shows presenciales. Este martes estaré en Rústica de Plaza Norte con un show muy variado, donde interpretaré algunos covers y mis temas propios. Estoy agradecida con la oportunidad y disfruto mucho poder cantar, entretener a la gente y disfrutar del aplauso del público.

¿Has retomado tu amistad con Mauricio Diez Canseco?

Somos muy buenos amigos y se ha dado la oportunidad de trabajar juntos, siempre se ha portado como un caballero conmigo y, por eso, es muy probable que nos vean juntos.

¿Cómo te va en ‘El reventonazo?

Cada día sigo aprendiendo de maestros como Ernesto Pimentel, Manolo Rojas y Fernando Armas, y que el público nos respalde con su sintonía.

‘TAN ENAMORADOS’

Hace unas semanas, la cantante y actriz cómica Claudia Serpa tiene un ‘remember’ con su gran amor: la música. Es así que nos presenta el cover ‘Tan enamorados’ (sí, de la canción de Ricardo Montaner).

“Sí, ‘Tan enamorados’ es mi nuevo tema. Estoy emocionada porque después de un año, por la pandemia, me junté con Esencial Music, que es el estudio donde grabé, y lanzamos este cover de Ricardo Montaner. Ya pueden escucharlo en Spotify y en todas las plataformas digitales. Esta canción es para enamorar y bailar pegaditos”, comenta Claudia Serpa.

¿Qué hace falta para conquistar tu corazón?

Me gusta que sean detallistas, románticos, que estén pendientes de mí, que me apoyen en mi carrera. Eso me gusta porque soy bien megafría, no soy tan cariñosa.

¿No eres melosa?

Cero melosa. Por eso necesito a alguien ahí que esté apachurrándome, llamándome, porque sino soy un témpano de hielo.