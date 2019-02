Claudia Serpa muda por fiesta en Asia: Solo hablará ante la Fiscalía

La actriz cómica Claudia Serpa prefiere no dar detalles de lo que sucedió en la fiesta en Asia, en la que ‘Poly’ Ávila aseguró que la drogaron y Claudia Meza afirmó que intentaron violarla.



“En verdad, no tengo nada que decir, pero si me llaman en algún momento para declarar y aclarar ese tipo de cosas ante la Fiscalía, voy. No tengo ningún problema, es un tema delicado, así que solo lo hablaré ahí”, dijo Serpa.

¿Y es cierto que no quisiste tomar el trago que Nicola (Porcella) estaba sirviendo?

Como repito, ese tema no lo voy a tocar en prensa, solo con las autoridades competentes.



Por otro lado, Claudia elogió el talento de Susan Ochoa y Nicole Pillman y espera que hagan un buen papel en el Festival Viña del Mar.

“Las dos son cantantes increíbles, son nuestras máximas representantes ahorita. Creo que ambas necesitan el apoyo de todos. Desde acá les envío las buenas vibras y que todo les vaya bien”, detalló Serpa.

También cantas, ¿te gustaría participar en un evento similar?

Si se da la oportunidad de representar al Perú, en Chile o en cualquier lugar, encantada. Pero ahora mi tiempo está dividido entre la conducción, la música, la actuación y en promocionar mi videoclip ‘La puerta’.