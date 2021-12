La cantante Claudia Serpa contó que se encuentra entusiasmada porque su canción ‘Tan enamorados’ está nominado a la ‘caliente del año’ en Radiomar compitiendo con diversas figuras nacionales e internacionales. Además, señala que quiere actuar y le gustaría encarnar a la ‘Teresita’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’, que regresará el próximo año a las pantallas de América Televisión.

“Me he sorprendido al verme nominada en la elección de ‘La caliente del año’ que hace Radiomar con mi versión salsera de ‘Tan enamorados’, pues ha gustado mucho a la gente y espero que el público me apoye votando por mí. Este año ha sido muy favorable en mi carrera, pues estoy trabajando junto a la Chola Chabuca, participé en ‘El artista del año’ y he crecido como cantante, ya sea haciendo género urbano y salsa”, comentó Claudia Serpa.

¿Te gustaría crecer en la actuación?

Claro, yo soy full chamba, siempre he tocado puertas, eso no me avergüenza y estoy esperando cruzarme con el productor Efraín Aguilar para que me tenga en cuenta en ‘Al fondo hay sitio’, puedo ser la nueva ‘Teresita’, pues yo soy un torbellino, ja, ja, ja.

¿Qué proyectos tienes para el 2022?

Estoy preparada para proyectarme y reventar, no solo aquí en el país realizando algunas colaboraciones, sino que espero que se abran las puertas para salir fuera del país.

‘ESTOY EN MODO BICHOTA’

Hace unos días, la cantante Claudia Serpa aseguró que está ‘en modo bichota’, es decir, que se encuentra soltera y que no tiene prisa de rehacer su vida sentimental porque su prioridad es su carrera musical y actoral.

Claudia, te vemos a full con tu carrera musical y en ‘El Reventonazo de la Chola’. ¿El amor ha quedado desplazado en tu vida?

Por ahora, no pienso en eso (amor), como diría Rosángela Espinoza... estoy en modo ‘bichota’, que es estar enfocada en mi trabajo, en mis proyectos y disfrutando de la vida, así que estoy soltera y tranquila. El amor no es una prioridad, pero tampoco le he cerrado las puertas, el ‘príncipe azul’ llegará en el momento menos esperado.

¿Se podría afirmar que estás en tu mejor momento profesional?

Estoy trabajando duro, tocando puertas, algunas se me cierran, otras se abren, pero sigo dándole porque soy una guerrera. Aprovecho el buen momento porque la vida es de subidas y bajadas. Además, contenta en ‘El reventonazo de la Chola’, que también es una vitrina para que conozcan mi música.