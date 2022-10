Claudia Serpa c ontó que sus fans le piden que abra una cuenta en ‘Onlyfans’, pero ella lamenta desilusionarlos, pues ‘no va’ por ese camino ya que está concentrada en su música, seguir creciendo en el programa ‘El reventonazo de la Chola’ y tener más suscriptores en el canal de Youtube que tiene con sus hermanas Gabriela y Brenda.

¿Claudia, te tientan para que entrés al ‘Onlyfans’?

No, yo paso. Alucina que si me dicen cuándo Only, nunca les digo. Quizás haga un Onlyfans de mis pies, porque por ahí están pedidos. Mira ve, (baila marinera). Quizás un Onlyfans de mis pies, quién sabe.

Pero también es rentable, ¿has visto que hay suscriptores que son medios fetichistas?

Quién sabe, pero por ahora dedicada a la música, dedicada al programa, al canal de las hermanas también, estamos full en esto.

Les va bien en el canal a las tres.

Sí, vamos bien. Las tres estamos locas y definitivamente cuajamos cada quién con su locura y eso le gusta al público.

¿Y cómo es el tema con tu hermana, estás en el programa con Ernesto y Claudia en el de Jorge , cómo es la competencia en la casa?

Mira, al final, todo (hace gesto de contar dinero con los dedos) queda en casa. ¿O no? Mi hermana allá, yo por acá, igual todo queda en casa y que le vaya increíble a mi hermana, la amo y la adoro, es demasiado cómica, demasiado chistosa.

Vacilan mucho a tu hermana, con papeles de ingenua.

Es que ella es ingenua realmente, pero se da su lugar también. Ahí le damos un cocacho si es que se queda en las nubes, donde normalmente está.

¿Y tú estás sola, estás con pareja?

Estoy soltera, pero nunca sola. Siempre hay sus inyecciones de colágeno. ¿Por qué me haces hablar? Bueno, es elemental. Necesito mis inyecciones de colágeno y mis inyecciones de sugar. O sea hay para los dos. .

Escuche decir a Rosita de Espinar, que ella tiene su combo GGR, para el gusto, para el gasto y el repuesto.

Obvio. Me encanta. Así estoy, prefiero estar así porque así me enfoco en mi trabajo, en lo que estamos haciendo. Se vienen varias sorpresas con el canal de la Las Hermanas Serpa. Así que estén preparados, porque este fin de año sale un material que no se imaginan. Síganme en mis redes sociales también, estoy en la música. Prepárense para lo que viene con Claudia Serpa y las Hermanas Serpa.

