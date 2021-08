La cantante y actriz cómica Claudia Serpa tiene un ‘remember’ con su gran amor: la música y nos presenta el cover ‘Tan enamorados’. En el plano sentimental nos cuenta que se cansó de los chibolos, que es recontra fría cuando está en una relación, pero confiesa que si le gusta alguien le ‘tira maicito’.

Claudia, tienes un nuevo ‘bebé’...

Sí, ‘Tan enamorados’ es mi nuevo tema. Estoy emocionada porque después de un año, por la pandemia, me junté con Esencial Music, que es el estudio donde grabé, y lanzamos este cover de Ricardo Montaner. Ya pueden escucharlo en Spotify y en todas las plataformas digitales. Esta canción es para enamorar y bailar pegaditos.

Más ahora que es invierno y hace frío...

Claro, para que se abriguen, peguen, toqueteen, ja, ja, ja.

Ya que hablamos de ‘Tan enamorados’, ¿cómo va el corazón?

Tranquilo, enfocada en mi carrera…

¿No hay nadie especial?

Nada, fluyendo, dejando que la vida siga, y si por ahí aparece alguien que llene mi corazón, bienvenido sea. El amor no se le niega a nadie.

Así como el agua...

Como un besito también, asu.

¿Qué hace falta para conquistar tu corazón?

Me gusta que sean detallistas, románticos, que estén pendientes de mí, que me apoyen en mi carrera. Eso me gusta porque soy bien megafría, no soy tan cariñosa.

¿No eres melosa?

Cero melosa. Por eso necesito a alguien ahí que esté apachurrándome, llamándome, porque sino soy un témpano de hielo.

¿Y cuando estás enamorada también eres igual?

Sí, la misma sonsera, ja, ja, ja. Solo en el escenario me transformo y soy cariñosa con el público. Mi verdadero amor es la música.

Pero a veces una necesita su apapacho...

Sí, su besito, su toqueteo, ja, ja, ja.

Comentaste que no te gustan los chibolos y prefieres los hombres maduros.

A mí me gustan los mayores (canta la canción de Becky G) porque tienen más experiencia y son más detallistas, ya saben lo que quieren. Yo quiero aprender, obviamente de la experiencia de la vida de otros.

Y que te den tranquilidad para hacer tus cosas.

Claro. Tranquilidad, estabilidad en todo sentido, no solo hablo de lo económico, como pareja. Mientras que un chibolo está pensando en que los ‘chanchos vuelan’, en discotequear, en picar de flor en flor. A mí me da flojera eso.

Parece que no tienes ganas de enamorarte...

Ya estuve en una relación larga de 8 años y, en verdad, siento que me da un poco de flojera estar en otra. Mi anterior pareja era, aproximadamente, de mi edad, inmaduro pues. Ahora creo que mi elección va por un mayorcito.

¿Es difícil encontrar una pareja que entienda tu carrera?

Sí, porque son celosos o necesitas tiempo de calidad para que le des a tu pareja y ahorita no tengo tiempo ni para mí, ni para respirar. Igual estoy concentradísima en esto de la carrera y en el programa.

¿No eres de las chicas que busca pareja o conoce chicos mandando mensajes por Instagram?

A veces sí, cuando me gusta un chico le envió un DM. Cuando me gusta, me gusta.

Claudia Serpa cuenta que está soltera, pero le gusta que la conquisten con detalles

¿Le das su ‘like’?

Es que a veces los hombres son medios lentos, no se dan cuenta. Entonces tienes que ayudarlos y darles una pistita, ‘tirarles maicito’ como se diría. Le das su ‘like’, lo saludas, hay tantas tácticas.

¿Eres de las mujeres que toman la iniciativa?

Sí, claro, a mí no me gusta perder tiempo. El tiempo es dinero, ja, ja, ja.

¿Te gustaría un ‘sugar daddy’?

Si se presenta la oportunidad, bienvenida sea, ja, ja, ja. Para estar como la Paula, no, mentira.

¿Serías una embajadora de Tulum?

Si Dios quiere por ahí vendrá un ‘sugar daddy’ que me ame y ser bendecida (risas).

Ya te veremos por Bali, que es el nuevo destino, o en Qatar para el próximo mundial.

Yo estuve en Rusia porque en todos mis años de vida jamás vi a Perú jugar en el Mundial. Fui con la mía, es que cuando compras con anticipación es accesible el pasaje, pero dormí en el bus porque no había espacio en los hoteles, ni nada.

Hablando de otro tema, ¿harías un mea culpa porque en la pandemia te han ampayado en algunas ‘Fiestas Covid’?

Salir en plena pandemia fue un error, me disculpé con mi familia, con la gente de mi trabajo. Lección aprendida.

