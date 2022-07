La cantante Claudia Serpa contó que hay varios bebitos fiu fiu rondándola, pero ella está a la espera de su viejito fiu fiu. Además, no le da importancia a las críticas que recibe por hacer trasmisiones en vivo mientras duerme ' ya que gano dinero’.

Claudia, la gente te está criticando por hacer transmisiones en vivo en Tik Tok mientras duermes...

Ja, Ja, Ja... Lo importante es que duermo rico y me dan dinerito.

Ahora te dicen la Bella Durmiente...

Ja, ja, ja... no tanto.

¿Cómo funciona ese negocio?

Esta es una tendencia que se está dando en TikTok porque puedes hacer estos lives durante muchas horas y la gente te da regalos. Esos regalos son igual a dinero. Solamente duermes y te dan regalos, y los regalos equivalen a dinero.

Y hablando de otro tema, ya tienes tu bebito fiu fiu...

Siempre hay bebitos fiu fiu, pero yo quiero mi viejito fiu fiu.

Viejito, pero billetón.

El sugar daddy de mis sueños ja, ja, ja...

MIRA TAMBIÉN: Claudia Serpa lanza tema que habla de la infidelidad junto a dos jóvenes cantantes

El amor llegará cuando menos lo esperes...

Ja, ja, ja.. quizá un sugar ó quizá un colágeno...

Y, ¿cómo te va con la música?

Me va muy bien. Estamos (con los shows) por todo el Perú, justo hoy estaré cantando en Juliaca y tienen que estar atentos a las novedades que se vienen.

Claudia Serpa no quiere que llegue el amor a su vida: “Tengo flojera para enamorarme”

La cantante Claudia Serpa afirmó que tiene ‘flojera’ para enamorarse, pues se siente muy tranquila soltera pues quiere dedicarse al ciento por ciento a su familia y no quiere cruzarse con ningún tóxico en su vida. Además, cuenta que en unas semanas lanzará un tema inédito en salsa y dará qué hablar.

“He empezado muy bien el 2022, lo recibí con mi familia y nos divertimos mucho en casa. He pedido mucha salud para este año, es lo más importante en la vida. ¿El amor?, pues en este momento me da flojera enamorarme”, comentó la también actriz cómica.

¿Por qué descartas el amor en tu vida?¿Alguna mala experiencia?

Durante mucho tiempo he estado sola y me siento muy bien así, tranquila, me siento mucho más independiente, puedo salir dónde quiera sin pedir permiso, sin avisar a nadie, sin tener que toparme con algún tóxico, pues muchos no entienden mi trabajo.

Una vez dijiste que estabas en modo ‘bichota’...

Estoy en esa etapa, muy enfocada en mi carrera musical. En unas semanas voy a lanzar un tema inédito y un videoclip que dará qué hablar...

Hasta dónde quieres llegar...

Estoy trabajando para salir al extranjero, soy perseverante y full chamba.

TE PUEDE INTERESAR: